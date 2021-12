L’évolution de la cyberassurance en 2021 analysée par l’intelligence artificielle d’expert.ai

décembre 2021 par expert.ai

Expert.ai publie un nouveau rapport Expert IQ intitulé "How Cyber Insurance Has Evolved in 2021". Le rapport fournit aux assureurs un aperçu des changements et des risques sans précédent induits par la pandémie, qui font exploser les coûts et sèment la confusion sur le marché. Rien qu’au cours du premier semestre 2021, les recherches sur les menaces montrent que les cyberattaques mondiales ont grimpé de 29 %, que les incidents liés aux ransomwares ont bondi de 93 % et que les demandes ont connu une hausse stupéfiante de 518 %.

Les conclusions du rapport sont produites en utilisant les capacités avancées de compréhension du langage naturel (NLU) d’expert.ai. Cette technologie adopte une approche unique de l’IA en combinant une compréhension symbolique de type humain et le Machine Learning (ML) pour créer des applications avec un impact réel sur l’entreprise et apportent des bénéfices mesurables. Grâce à sa compréhension approfondie de tout type de document (présentations, contrats, emails, réclamations, rapports, messages sur les médias sociaux, etc.), elle aide les entreprises à transformer les données non-structurés en données structurées, rapidement et à grande échelle.

Le rapport Expert IQ est une publication régulière qui fournit une analyse de contenu approfondie à partir de quantités massives de données textuelles sur un sujet donné. Pour son rapport "How Cyber Insurance Has Evolved in 2021", expert.ai a analysé un échantillon d’environ 1 130 articles, publiés dans un éventail de publications du secteur de l’assurance entre janvier 2021 et novembre 2021. Axée sur les actualités, les opinions et les analyses, l’analyse a permis d’identifier les questions les plus discutées en ligne, en capturant les principaux thèmes, tendances et sentiments exprimés.

Voici quelques-unes des conclusions du rapport sur la cyberassurance :

• Produits et impact : La cybersécurité et les cyber-risques sont des thèmes communs, les données montrant clairement à la fois un besoin de produits d’assurance plus adaptés et l’impact potentiel sur les contrats existants.

• Les assureurs luttent contre le risque : Une forte corrélation entre les cybermenaces et le COVID-19 semble montrer que les souscripteurs ont du mal à évaluer leur exposition aux vulnérabilités générées par une pandémie.

• Résilience et pertinence : Les cyber-risques ont mis à l’épreuve les capacités des organisations à se préparer aux attaques, à y répondre et à s’en remettre. En conséquence, la résilience est apparue comme le sujet principal dans 67 % des articles liés à la cybersécurité dans l’échantillon analysé, ce qui prouve que le secteur de l’assurance est toujours pertinent pour les améliorations mondiales de la cyberrésilience.

"Ce qui rend l’examen et la comparaison des contrats particulièrement complexes pour la cybersécurité, c’est que les menaces évoluent et augmentent. Les contrats peuvent dépasser 100 pages - il n’est pas facile d’optimiser le processus de revue pour éviter l’exposition involontaire aux risques tout en assurant la certitude de la couverture", a déclaré Pamela Negosanti, responsable de la stratégie sectorielle pour les services financiers et l’assurance chez expert.ai. " Avec la compréhension du langage naturel, nous aidons les souscripteurs en rendant la revue des contrats plus rapide, plus cohérente et plus précise. Nous les aidons à relever de nouveaux défis, comme ceux posés par les "cybermenaces silencieuses", en améliorant la lecture, l’identification et l’extraction d’informations critiques autour des couvertures explicites et implicites."

Keith C. Lincoln, CMO chez expert.ai, ajoute : "Une bonne approche de l’IA peut fournir un avantage majeur en générant automatiquement une compréhension rapide et précise du marché à partir de données non-structurées. Vous pouvez identifier les risques et les tendances émergentes, obtenir une vue détaillée du sentiment, concevoir des produits plus efficaces et plus rentables, saisir de nouvelles opportunités et plus encore. Avoir les bonnes informations pour la prise de décision vous aidera pour le futur."

Le rapport “How Cyber Insurance Has Evolved in 2021” est gratuit et disponible dès maintenant en téléchargement. Pour plus d’informations sur expert.ai et sa technologie révolutionnaire, veuillez consulter notre site Web.