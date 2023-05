L’étude État de l’observabilité en 2023 révèle que l’observabilité est cruciale pour réduire les coûts liés aux temps d’arrêt imprévus des services numériques

mai 2023 par Splunk Inc. en partenariat avec Enterprise Strategy Group

Splunk Inc. publie, en partenariat avec Enterprise Strategy Group, son rapport annuel État de l’observabilité en 2023 qui analyse le rôle de l’observabilité dans la gestion des environnements technologiques de plus en plus complexes d’aujourd’hui. Pour cette troisième édition, 1 750 praticiens, responsables et experts de l’observabilité issus d’organisations comptant au moins 500 employés ont été interrogés. Il s’agit de l’analyse la plus vaste dans le domaine.

Autrefois l’apanage des organisations visionnaires, l’observabilité est maintenant devenue fondamentale pour les entreprises modernes afin d’obtenir d’une visibilité complète sur les environnements technologiques complexes actuels. L’étude montre que l’observabilité joue un rôle prépondérant dans la réduction du nombre d’interruptions de service, l’amélioration de la fiabilité des applications, la croissance du chiffre d’affaires, le renforcement de l’expérience client (CX) et le développement de la résilience numérique.

Le rapport établit six critères de maturité de l’observabilité, à commencer par l’expérience, qui doit être d’au moins 24 mois pour les leaders. De plus, les leaders doivent atteindre le niveau le plus élevé dans les cinq facteurs suivants : la capacité à corréler les données de tous les outils d’observabilité, l’adoption de la technologie IA/ML dans l’ensemble des outils d’observabilité, la spécialisation des compétences d’observabilité, la capacité à couvrir à la fois les architectures d’applications cloud-native et traditionnelles, et l’adoption de l’AIOps.

Une des principales conclusions indique que les leaders de l’observabilité sont quatre fois plus susceptibles de résoudre les temps d’arrêt imprévus en quelques minutes, plutôt qu’en plusieurs heures ou jours. Cette statistique est d’autant plus important que 76 % des participants affirment que les temps d’arrêt peuvent coûter jusqu’à 500 000 $ par heure. Il est clair qu’une résolution plus rapide des incidents peut donc permettre de réaliser des économies importantes.

Voici certaines des autres grandes conclusions de l’étude :

• Moins d’interruptions de service et de perturbations affectant les clients. Les leaders subissent trois fois moins d’interruptions de service par an que les débutants. (En moyenne, les débutants indiquent subir six interruptions, contre deux pour les leaders.)

• Une meilleure visibilité améliore le ROI. Grâce à l’observabilité, un peu plus de 80 % des organisations détectent et corrigent les problèmes plus rapidement. De plus, 81 % peuvent observer les écosystèmes hybrides.

• Une plus grande confiance dans sa capacité à atteindre les objectifs de fiabilité. 89 % des leaders ont pleinement confiance dans leur capacité à répondre aux exigences de disponibilité et de performances pour leurs applications, un pourcentage 3,9 fois supérieur à celui des débutants.

• Les architectures hybrides ont un bel avenir devant elles. Les organisations déclarent exploiter et maintenir en moyenne 165 applications métier, dont environ la moitié sont dans le cloud public et l’autre moitié sur site. À mesure que le nombre d’applications augmente, l’observabilité restera essentielle pour unifier la visibilité dans l’ensemble des environnements.

• L’AIOps, composante essentielle de la CX. Les outils AIOps inhérents à l’observabilité surpassent les solutions héritées à plusieurs égards : ils déterminent automatiquement la cause profonde technique d’un problème (selon 34 % des participants), prédisent les problèmes potentiels avant qu’ils ne deviennent des incidents affectant les clients (31 %) et évaluent plus précisément le véritable impact d’un problème (30 %).

Spiros Xanthos, SVP et Directeur général de l’observabilité chez Splunk, déclare : « Face à la complexité croissante des environnements technologiques actuels et à la corrélation directe entre la réduction du nombre de perturbations et la qualité de l’expérience client, l’observabilité est essentielle à la réussite des opérations des entreprises modernes. L’observabilité leur permet d’assurer la fiabilité de leurs logiciels et de leur infrastructure, la sécurité de leurs systèmes et la satisfaction de leurs clients. C’est une composante fondamentale de la stratégie de résilience de n’importe quelle organisation. »

Les autres résultats de l’étude incluent :

• La résilience, nouvelle étoile polaire. 95 % des participants indiquent que leur responsable de l’observabilité collabore davantage avec les décideurs métier sur les stratégies de résilience, notamment en matière d’investissement dans des solutions qui permettent le rétablissement plus rapide des services clients et la résolution plus efficace des incidents.

• La communication et les médias, secteur le plus mature. Les entreprises du secteur de la communication et des médias sont en tête sur le parcours de l’observabilité, avec 13 % de leaders. Les secteurs des services financiers et de la fabrication suivent avec 8 % de leaders.

• Le secteur public en progrès. Le secteur public compte 4 % de leaders en 2023, contre 0 % en 2022, signe d’une opportunité de croissance.

Le rapport État de l’observabilité en 2023 indique également que, par rapport à l’année dernière, davantage d’organisations unifient la supervision de la sécurité et l’observabilité pour obtenir plus de contexte sur les incidents et accélérer leur résolution. Les raisons pour lesquelles les participants procèdent à cette unification sont :

• Une détection des menaces plus précise et granulaire. 59 % des participants détectent les problèmes de sécurité plus efficacement, grâce aux capacités natives d’intelligence et de corrélation des solutions d’observabilité.

• Une approche globale. 55 % des participants détectent et évaluent davantage de vulnérabilités de sécurité, grâce à la visibilité offerte par les solutions d’observabilité.

• La capacité à agir plus rapidement. 51 % des participants réagissent plus vite aux problèmes de sécurité, grâce aux capacités de correction des solutions d’observabilité.

En France, les entreprises sont un peu en dessous de la moyenne mondiale en termes de maturité d’observabilité : les débutants représentent 39 % contre 33 % dans le reste du monde, alors que les participants affichent une proportion quasi-identique de leaders (9 % contre 10 %) et d’organisations « en évolution » (19 % contre 20 %).

Les entreprises françaises accusent également un certain retard dans des domaines tels que l’utilisation de l’IA et du ML dans leurs outils d’observabilité (23 % contre 31 %) et l’adoption d’une solution d’observabilité couvrant à la fois les architectures d’applications traditionnelles et cloud-native (25% contre 38%). Cependant, elles sont en tête du peloton en ce qui concerne plusieurs bonnes pratiques :

• elles choisissent plus souvent des normes ouvertes pour les formats de données utilisés pour l’observabilité (46 % contre 35 %),

• elles rationalisent leurs fournisseurs d’observabilité pour faire face à la complexité croissante (67 % contre 54 %).

Méthodologie

Cette étude mondiale a été menée de début décembre 2022 à la mi-janvier 2023 en partenariat avec Enterprise Strategy Group. Nous avons interrogé 1 750 experts du développement d’applications, de l’ingénierie et ITOps, issues d’organisations d’au moins 500 employés à temps plein et qui connaissent les pratiques d’observabilité de leur organisation. Les participants à l’étude viennent de 10 pays : Australie, Canada, France, Allemagne, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande, Singapour, Royaume-Uni et États-Unis.