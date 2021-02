L’équipe en charge des centres de données européens de Aggreko se renforce

février 2021 par Marc Jacob

Les défis auxquels font face les centres de données se sont intensifiés depuis l’épidémie de COVID-19, ce qui laisse les opérateurs confrontés à des problèmes de chaîne d’approvisionnement dans le monde entier, et à des pénalités en cas de retard dans la livraison des installations. En cette période critique pour le secteur, Aggreko vient de renforcer son équipe en nommant Ben Vincent, Richard Pimper, Wayne Carolan et Dheeraj Lachman. Ensemble, ils vont contribuer à soutenir les projets de centres de données en Europe continentale et en Irlande, où Aggreko fournit ses services stratégiques et ses équipements.

Rejoignant l’équipe existante d’Aggreko en tant que Gestionnaire Grands Comptes Internationaux, Ben Vincent aidera les entreprises de toutes les régions à surmonter les défis sans cesse croissants auxquels elles sont confrontées. Comme indiqué récemment par Aggreko dans un rapport faisant suite à un sondage mené auprès de 700 consultants en centres de données dans toute l’Europe, M. Vincent soutiendra les centres de données à chaque étape de leur existence, grâce à des contrôles de température, des solutions d’accumulation de charge, et la fourniture d’une énergie temporaire fiable pendant les périodes de transition vers des énergies renouvelables. Chargé de soutenir plusieurs marchés clés, comme la zone Allemagne-Autriche-Suisse et l’Europe de l’Est,

Richard Pimper est le tout nouveau Directeur du Développement Commercial, qui a rejoint l’équipe en charge des centres de données en Europe Continentale. Grâce à sa connaissance directe des centres de données, acquise au cours de 15 années de carrière chez certains des plus grands fournisseurs, M. Pimper contribuera au développement du secteur européen, notamment en matière de transition vers les énergies renouvelables.

Alors que le marché irlandais continue de prospérer, Wayne Carolan dirigera les procédures dans la région des centres de données irlandais en tant que Directeur du Développement Régional. La croissance du financement et de la mise en oeuvre des centres de données suscite également des préoccupations croissantes concernant la capacité énergétique de la région. La nomination de M. Carolan intervient à un moment crucial afin de fournir l’énergie temporaire vitale permettant de garantir que les nouvelles installations comme les installations existantes ne subissent pas de temps d’arrêt.

Dheeraj Lachman, qui soutient les pays du BENELUX et de la région méditerranéenne, est également engagé en tant que Directeur du Développement Commercial. Avec l’augmentation des températures en Europe, ces régions sont susceptibles d’avoir besoin de solutions de refroidissement supplémentaires relativement agiles afin d’atténuer les vagues de chaleur, et M. Dheeraj apportera ses 20 ans d’expertise dans le secteur pour garantir la mise en oeuvre des bonnes pratiques en ces temps de conditions météorologiques extrêmes.