L’équipe de sécurité ManoMano lance son programme de Bug Bounty avec Yogosha

mars 2020 par Marc Jacob

Fabien Lemarchand, responsable cybersécurité (CISO), est garant de la confiance numérique des services internes et des solutions que ManoMano propose à ses partenaires et clients. Il porte à la fois la vision stratégique et opérationnelle de l’entreprise face aux cybermenaces. L’anticipation et la détection des vulnérabilités est l’une de ses priorités, alors que son équipe doit garantir une sécurité maximale de la plateforme et des données.

ManoMano élabore sa stratégie de cybersécurité avec le concours de Yogosha, et la mise en place d’un programme de bug bounty en continue sur la totalité de sa plateforme. Une approche avec laquelle Fabien Lemarchand est familier, précurseur dans ce domaine il déclare : “Pour devenir le leader européen du bricolage, de la maison et du jardin en ligne, ManoMano doit offrir un service sécurisé à tous ses partenaires. Ainsi, nous entourer des meilleurs experts est clé pour réaliser nos objectifs. Le bug bounty répond à nos valeurs de transparence, d’ouverture, d’expertise, de challenge continu et d’innovation. C’est un moyen efficace de réduire notre exposition au risque cyber tout en apportant une réelle valeur ajoutée à l’entreprise.”

Ce choix justifie l’axe stratégique choisi, centré sur l’offensif, pour protéger efficacement ManoMano contre les cybermenaces. Une méthode qui associe les équipes internes et participe à la diffusion de la culture cybersécurité dans l’entreprise, en se mettant dans la peau de l’attaquant pour développer des compétences dans l’exploitation des vulnérabilités. A travers le bug bounty, outre l’identification et la remédiation des faiblesses, il s’agit aussi de co-responsabiliser les équipes internes.

À Propos de ManoMano

Créé en France en 2013, ManoMano est le leader européen du bricolage, de la maison, et du jardin en ligne. Cofondée par Christian Raisson et Philippe de Chanville, ManoMano, en fédérant plus de 2 500 marchands, rassemble la plus grande offre de produits de bricolage & de jardinage en ligne, soit plus de 4 millions de références. La scale-up compte aujourd’hui 420 personnes et opère sur 6 marchés (France, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni).