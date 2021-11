L’équipe Sophos Rapid Response détaille les dix principaux moyens de pression employés par les auteurs d’attaques de ransomware pour contraindre leurs victimes à payer

novembre 2021 par Sophos

Sophos détaille dans son article The Top 10 Ways Ransomware Operators Ramp Up the Pressure to Pay, comment les attaques de ransomware déploient un large éventail de tactiques impitoyables destinées à faire pression sur le victimes et les contraindre à verser une rançon. L’article se fonde sur les éléments recueillis et les analyses effectuées par l’équipe Sophos Rapid Response, qui intervient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en réponse aux incidents pour venir en aide aux entreprises au cours d’une cyberattaque. Il souligne l’évolution des moyens de pression utilisés par les auteurs de ransomware, lesquels ne se cantonnent plus au chiffrement des données mais recourent désormais à d’autres techniques, telles que le harcèlement des employés.