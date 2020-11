L’équipe IT & Digital d’In Extenso Finance accompagne Andera Partners dans une prise de participation minoritaire de l’ESN Artemys

novembre 2020 par Marc Jacob

Créé en 1989 et composé de près de 500 collaborateurs, le groupe Artemys est spécialisé dans la gestion et l’évolution des Systèmes d’information. Positionné historiquement sur une clientèle Grands Comptes, le groupe propose une offre complète de prestations autour de l’architecture et des infrastructures des Systèmes d’information, de l’Expérience Utilisateur associé au Modern Workplace, du BI et du Big Data, de la sécurité et des réseaux, de l’Open Source et de l’accompagnement MOE et MOA avec ses différentes entités – Artemys, Artemys Normandie, Arcatem et Amontech.

Évoluant sur un marché des services et du conseil en infrastructure en croissance importante, porté notamment par les enjeux d’externalisation et de digitalisation des entreprises (cloud, serveurs virtuels, télétravail, etc.), le groupe a connu une croissance annuelle de plus de 10% au cours de ces dernières années. Partenaire Microsoft Gold depuis 2004, Artemys a par ailleurs noué des partenariats technologiques majeurs, lui permettant de proposer les technologies les plus innovantes et performantes du marché (AWS, Palo Alto Networks, Lakeside, Nutanix, Cato Networks…).

Afin de renforcer la récurrence de son activité, Artemys continue de développer ses offres de Centre de Services et Infogérance sur site clients (services « Managés »), à destination notamment des ETI et clients Grands Comptes.

Artemys ambitionne une position parmi les leaders indépendants dans la gestion des infrastructures des Systèmes d’information en France à horizon 4 à 5 ans. Le groupe a ainsi pour objectif de doubler son niveau de chiffre d’affaires s’élevant actuellement à 45 M€.

Andera Partners réalise cette opération aux côtés du Dirigeant Fondateur Laurent Taieb, de ses associés historiques Boris Gunther et Eric Porte ainsi que de l’équipe de management. Un pool de financement, mené par Caisse d’Epargne Île-de-France en tant que coordinateur, vient compléter le financement de la transaction, et met à disposition du groupe une ligne complémentaire de financement de croissances externes. Le levier de l’opération est modéré de manière à laisser au groupe toutes ses marges de manœuvre pour poursuivre son ambitieux plan de croissances externes.