L’équipe Confiance et Sécurité de Zoom s’assure de créer un environnement sûr pour protéger les enfants

février 2022 par Zoom

Zoom Video Communications Inc. annonce les mesures développées par son équipe Confiance et Sécurité afin de garantir qu’internet soit un environnement fiable et sécurisé pour les enfants. Cette équipe regroupe des juristes et des ingénieurs, ainsi que des spécialistes en sciences des données, sécurité, confidentialité, produits et autres experts techniques qui reçoivent et évaluent des rapports d’abus et d’infractions transmis par les clients.

Zoom a rapidement dû adapter son programme afin de protéger une base de clients croissante, qui inclut des enfants fréquentant des écoles virtuelles dans le monde entier. Parmi les processus améliorés et développés, surtout pour les plus jeunes, Zoom a affiné son système de contrôle destiné aux signalements d’abus afin de pouvoir y répondre par ordre de priorité. Les politiques internes sont également mises à jour de manière régulière afin de fournir une réponse adaptée aux signalements d’abus sexuels à l’égard des enfants, de perturbations de réunions, de suicide et d’automutilation, d’abus, de glorification de la violence, etc. De plus, Zoom a publié en octobre 2020 les Règles communautaires qui régissent l’ensemble de la plateforme et décrivent les types de contenu et de comportement interdits. Pour assurer la transparence sur la façon dont celles-ci sont imposées, Zoom a créé le rapport d’application des règles communautaires, qui décrit les problèmes et les violations traités et résolus pour des pays spécifiques pendant une certaine période.

Chez Zoom, l’équipe Confiance et Sécurité s’est associée à l’équipe d’ingénieurs afin de créer les fonctionnalités nécessaires pour assurer la sécurité des utilisateurs en ligne. Ces dernières peuvent facilement être déployées par les écoles pour l’apprentissage virtuel. Parmi elles, on compte les notifications de réunion à risque, la possibilité d’autoriser ou bloquer l’accès aux utilisateurs de régions ou pays spécifiques, un chat dans la salle d’attente, de multiples façons de signaler un abus et de retirer la personne concernée de la réunion ou même de suspendre les activités des participants.

“Dans le cadre de cette mission, Zoom s’est également associé à d’importantes organisations dédiées à la sécurité des enfants qui l’aident à identifier et à mettre en œuvre les meilleures pratiques pour créer une expérience sûre”, explique Chanel Cornett, Conseiller en Réglementation, Confiance et Sécurité chez Zoom. “Ces organisations, ainsi que les fournisseurs de technologie comme Zoom, jouent un rôle fondamental dans la protection des enfants dans une ère de plus en plus numérique. Alors que le paysage virtuel et l’éducation continuent d’évoluer, il est important de travailler ensemble pour faire de l’internet un endroit plus sûr et meilleur pour tous.”