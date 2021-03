L’enseigne Colruyt choisit le système de gestion vidéo d’Axis Communications pour la vidéoprotection de ses magasins

mars 2021 par Marc Jacob

En 2010, le système de vidéoprotection des 50 magasins du groupe était géré en analogique. Le premier objectif pour Colruyt était alors de déployer un nouveau système IP sur les magasins qui verraient le jour et ceux en rénovation pour aller vers une vidéosurveillance plus efficace, optimale et simple d’utilisation. La solution AXIS Camera Station, système de gestion vidéo d’Axis Communications, a parfaitement répondu au cahier des charges de Colruyt. Elle permet aux équipes de sécurité de faire leurs recherches et de réagir rapidement avec une gestion simplifiée.

“Nous avons noué une excellente relation depuis 10 ans avec Axis Communications reposant sur la confiance et la proximité. Nous sommes informés en avant-première des dernières innovations, ce qui nous offre la possibilité de tester toutes les nouveautés. Nous partageons également leurs valeurs et notamment leurs engagements en faveur de l’environnement en proposant des produits à la fois sophistiqués et durables.”, déclare Thibault Feuvrier, Responsable bureau études courant faible

AXIS Camera Station est un logiciel de gestion vidéo pour la surveillance qui permet de minimiser le temps de réaction dans un contexte d’incident. Son interface intuitive permet à chaque opérateur de gérer l’intégralité du système et d’exporter rapidement des preuves en haute définition. Avec AXIS Camera Station, il est facile d’ajouter des fonctionnalités telles que des haut-parleurs réseau pour communiquer avec le personnel et dissuader les intrus, des stations de porte réseau pour l’identification audiovisuelle et le contrôle d’accès à distance, des outils d’analyse vidéo pour améliorer l’efficacité de l’opérateur et des radars pour suivre les intrus.

Colruyt envisage d’aller plus loin avec Axis Communications Plusieurs évolutions sont actuellement en projet pour optimiser la sécurité des magasins Colruyt, à savoir celle de leurs clients et du personnel :

• La solution de contrôle d’accès AXIS Camera Station Secure Entry.

• AXIS Perimeter Defender pour protéger le nouveau centre de distribution des intrus ou de comportements suspects.

• AXIS Occupancy Estimation, la solution de comptage pour répondre aux contraintes sanitaires actuelles et mieux gérer les flux.

En devenant full Axis Communications, Colruyt pourrait encore aller plus loin en utilisant les caméras à des fins de marketing Retail via l’analyse de données : quels sont les rayons les plus ou les moins fréquentés ? Quelles sont les heures d’affluence ?...