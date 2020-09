L’enquête de MariaDB révèle l’intérêt des décideurs IT pour les entrepôts et les bases de données dans le Cloud

septembre 2020 par MariaDB

MariaDB® Corporation annonce de nouveaux résultats tirés de sa récente enquête d’envergure mondiale auprès de responsables informatiques à propos des tendances globales en matière de Cloud et de bases de données, dont l’impact de la COVID-19 sur les décisions IT. Cette enquête s’est intéressée à la vision des décideurs informatiques concernant les principales tendances Cloud pour l’année en cours et au-delà. Les répondants ont identifié les « bases de données migrant vers le cloud » (52%), la « migration des données analytiques vers le Cloud » (43%) et l’« automatisation des bases de données » (43%) comme les trois principales tendances Cloud les plus impactantes pour cette année.

« Faire migrer les données analytiques vers le Cloud s’avère l’une des tendances technologiques les plus porteuses de l’année, » déclare Franz Aman, Directeur marketing de MariaDB Corporation. « Associées, ces trois tendances majeures reflètent l’appétit pour des entrepôts et des services de bases de données dans le Cloud qui suppriment les opérations manuelles en automatisant les tâches notamment d’installation, de mise à niveau et de sauvegarde. Dès le lancement de MariaDB SkySQL en début d’année, nous avions constaté que davantage de clients déployaient MariaDB pour des besoins analytiques et de mix transactionnel/analytique que dans le cadre de déploiements sur site traditionnels. Comme d’autres déploiements d’entrepôts de données natifs pour le Cloud, SkySQL s’appuie sur un stockage d’objets illimité et peu coûteux associé à une puissance de calcul à forte mémoire et évolutive qui peut être interrompue et redémarrée pour minimiser les coûts. »

Pour l’année prochaine et au-delà, les décideurs IT ont identifié comme les trois pricipales tendances : l’automatisation des bases de données (46%), la migration des bases de données vers le Cloud (44%) et le multi-cloud comme une réalité (40%).

« Même si nous comptons sur une accélération de l’utilisation des bases de données dans le Cloud à l’heure où toujours plus d’applications migrent vers le Cloud, nous voyons aussi se dessiner une évolution majeure vers un support multi-Cloud qui sera incontournable en 2021. L’objectif est de permettre aux entreprises de s’approvisionner en services Cloud auprès de plusieurs acteurs majeurs pour ne plus avoir à supporter les contingences liées aux pannes d’envergure que nous avons observées » déclare Aman.

MariaDB est l’une des cinq bases de données les plus utilisées au monde, disponible sur toutes les principales plateformes Cloud, elle est exécutée par 75% des entreprises figurant au classement Fortune 500. Les entreprises utilisent la plateforme MariaDB à des fins transactionnelles et/ou analytiques dans tous les secteurs de l’économie. Forte de cette position sur le marché, MariaDB est la seule solution à offrir une perspective globale concernant les tendances technologiques qui façonnent l’activité des entreprises.

Méthodologie de l’enquête

Cette étude a été réalisée en mai 2020 en partenariat avec Propeller Insights auprès de 559 professionnels IT et responsables technologiques de niveau cadre et supérieur aux ÉtatsUnis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.