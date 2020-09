L’énergie au service de la planète - Comment les opérateurs de data centers gèrent leur empreinte carbone

septembre 2020 par Cindy Ryborz, Marketing Manager DC EMEA, Corning Optical Communications

Cela paraît logique car aujourd’hui, nous observons que les centres de données consomment plus de 2 % de l’électricité mondiale et anticipons que les exigences en matière de données ne feront qu’augmenter avec le développement de la 5G et de l’IoT. L’augmentation des besoins en stockage de données numériques conduit donc à une demande accrue d’électricité pour alimenter et refroidir l’infrastructure qui gère ces flux d’informations.

Les entreprises et les opérateurs du secteur ont un rôle important à jouer dans la promotion des pratiques durables. Heureusement, le secteur des centres de données est constamment à la recherche de moyens pour améliorer l’efficacité énergétique ce qui mène à de véritables innovations pour attaquer de front le changement climatique.

Conçu pour durer

Alors que les data centers multi-tenant et le cloud computing gagnent en popularité, de nombreuses entreprises passent naturellement de sites plus anciens très demandeurs en énergie à des installations spécialement conçues à cet effet qui utilisent des pratiques et des solutions beaucoup plus durables.

Si les data centers en colocation doivent relever des défis uniques pour gérer leur consommation d’énergie, notamment des inefficacités dues au fait que les locataires gèrent leurs serveurs de manière indépendante, plusieurs opérateurs défendent des pratiques et des solutions durables.

Prenons par exemple le data center LD6 d’Equinix, basé à Slough, en Angleterre. Il est équipé d’un système de refroidissement par évaporation indirecte et d’échangeurs de chaleur, ainsi que d’un système de récupération de l’eau de pluie. La mise en œuvre de ces technologies spécialisées signifie que pendant près de 85 % de l’année, le LD6 est refroidi uniquement par l’air naturel, un choix de conception de plus en plus utilisé dans le monde.

Souvent, l’amélioration de l’efficacité énergétique peut être aussi simple que le choix du bon câblage. Nous avons travaillé avec Altice Portugal sur un data center de pointe à Covilhã qui utilisait notre solution EDGE™. Les câbles EDGE™ ont permis à Altice Portugal de maximiser la densité énergétique des racks, ce qui a donné la possibilité de réaliser des gains d’efficacité et de pérenniser le centre de données pour les futures mises à niveau.

De l’importance de la localisation

Un choix judicieux du lieu d’implantation peut également contribuer à réduire les émissions énergétiques. De nombreuses entreprises s’installent dans des zones où l’on trouve de grandes quantités d’énergie renouvelable, comme des mines où la température de l’air est constante et où l’on a accès à de l’eau réfrigérée.

Green Mountain a par exemple construit un data center à l’intérieur d’une montagne sur une île située dans un fjord norvégien éloigné. L’installation de 21 000 mètres carrés comprenant six salles individuelles et plusieurs salles réservées aux clients utilise une énergie hydroélectrique 100 % renouvelable couplée au refroidissement efficace du fjord adjacent pour fournir un PUE (indice de consommation d’énergie efficace) inférieur à 1,2 - bien en dessous de la moyenne du secteur qui est de 1,67.

Ailleurs, dans des climats encore plus extrêmes, le data center de Facebook à Luleå, au pôle Nord, utilise les températures de l’air et de la mer inférieures à zéro et affiche un PUE de seulement 1,07. À l’opposé, certains opérateurs ont même construit des data centers dans des environnements désertiques, à l’instar du data center d’eBay à Phoenix. Des systèmes de refroidissement intelligents et les avantages de l’air sec du désert rendent ces sites étonnamment efficaces - et à l’abri de toute catastrophe naturelle potentielle telle que les inondations.

Des choix technologiques intelligents

L’intelligence artificielle (et plus particulièrement le machine learning) est déployée par certains des plus grands acteurs pour améliorer l’efficacité énergétique dans les data centers. Google a notamment appliqué DeepMind, sa solution de machine learning, à ses data centers et réduit ainsi jusqu’à 40 % sa consommation d’énergie pour le refroidissement.

Les recommandations mises en œuvre par l’homme ont été suivies par la mise en place d’un système d’intelligence artificielle qui contrôle directement le refroidissement, sous la supervision des opérateurs des data centers de Google. Plusieurs années plus tard, en 2019, l’efficacité énergétique annuelle de sa flotte mondiale de data centers a atteint un nouveau record de 1,10.

Si ce type de gains d’efficacité énergétique peut sembler réservé aux plus grands acteurs du marché des data centers, certains signes montrent que le secteur dans son ensemble va dans la bonne direction.

Où en sommes-nous ?

Une étude récente menée par des chercheurs de la Northwestern University présente l’un des modèles les plus détaillés à ce jour de la consommation énergétique des data centers dans le monde. Elle a révélé que si le monde utilise effectivement de plus en plus de données, les gains d’efficacité réalisés par l’industrie des data centers suivent le rythme de cette demande. Cela a permis de maintenir la consommation d’énergie à peu près au même niveau au cours de la dernière décennie.

Pour l’instant, les engagements importants et durables des principales entreprises de data centers du monde entier en matière de sources d’énergies renouvelables font une différence majeure dans l’empreinte carbone de l’industrie. Cependant, cela ne veut pas dire que nous pouvons nous reposer sur nos lauriers. La recherche a rapidement mis en évidence qu’à mesure que la demande continue d’évoluer, les efforts doivent s’intensifier dans l’ensemble du secteur - y compris de la part des décideurs politiques - pour éviter une forte augmentation de la consommation d’énergie à l’avenir.

La lutte contre le changement climatique nécessite l’un des plus grands efforts combinés de l’histoire et chaque industrie doit jouer son rôle. Pour le marché des data centers, le partage continu des connaissances et l’innovation sont essentiels pour atténuer la demande en énergie des nouvelles technologies gourmandes en données, telles que la 5G et l’IoT, dans les années à venir.