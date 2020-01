L’effet démultiplicateur du SD-WAN sur les investissements cloud

janvier 2020 par Pierre Langlois, Country Manager France, chez Silver Peak

Mais afin d’assurer une totale adaptabilité du réseau SD-WAN aux besoins d’une entreprise, de tels choix sont aujourd’hui nécessaires. A cet effet, des solutions permettent une transition vers un SD-WAN sans ralentir les activités quelle que soit l’utilisation de leur réseau (IaaS, SaaS, Cloud, etc.) Pierre Langlois, Country Manager France chez Silver Peak, estime qu’une solution SD-WAN efficace s’adapte à la fois au présent et au futur d’une entreprise. Cette dernière ayant des besoins évolutifs qui exigent une solution sur-mesure et flexible, indépendamment de son évolution, de sa croissance ou de ses restructurations :

« Certains fournisseurs de SD-WAN parient sur le développement constant des capacités d’adaptation de leurs services pour soulager les entreprises dans la gestion d’un réseau coûteux, obsolète et trop rigide. Pour une partie infime de ce qui est dépensé aujourd’hui, ces fournisseurs assurent que toutes les applications SaaS fonctionnent à plein régime, en incluant les engagements de service (Service Level Agreement, SLA en anglais) audio et vidéo à bande passante large. Le client obtient aussi la liberté de retirer les anciens routeurs des succursales, de tout automatiser, de s’assurer une sécurité avancée et enfin la possibilité de sélectionner les meilleurs partenaires sans compromis.

Certaines solutions permettent de régler les problèmes de pertes ou d’indisponibilité de paquets, ou encore de congestion. La fusion des tunnels et l’automatisation complète du processus supplantant les réseaux de qualité inférieure vont faciliter la tâche des entreprises dans leur transition à partir de réseaux MPLS privés et onéreux vers un réseau étendu à larges bandes. Tout n’est qu’une question d’automatisation et d’orchestration.

Une orchestration centrale et évolutive permet en effet un contrôle continu et en auto-apprentissage qui assurera un alignement permanent avec les objectifs commerciaux d’une entreprise. Si les performances du réseau changent, si de nouveaux liens sont ajoutés, si les fournisseurs d’applications SaaS ou IaaS effectuent des modifications, ou si de nouvelles succursales s’ajoutent au cloud, pouvoir s’appuyer sur un SD-WAN qui s’adapte automatiquement et continuellement est primordial à la productivité de l’utilisateur et à un service sans couture. Les applications ne subissent alors ni interruption, ni ralentissement.

Le WAN de nouvelle génération doit adopter une approche centrée sur l’extension des performances, la visibilité et la sécurité du WAN traditionnel privé en dehors des limites de l’internet ; chaque entreprise est propriétaire de son point d’accès WAN, indépendamment de l’emplacement de ce dernier. Si de nombreuses solutions SD-WAN proposent des passerelles partagées, d’autres solutions plus avancées peuvent toutefois être déployées dans n’importe quel centre de données IaaS, offre SaaS et/ou dans un datacenter privé et fournir ainsi de manière adaptée une qualité d’expérience optimale pour chaque application.

Alors que les entreprises font reposer de plus en plus d’activités sur les environnements cloud, le choix d’une solution SD-WAN flexible et capable de s’adapter aux besoins et au développement d’une entreprise favorisera le maintien de la compétitivité et la pérennité d’une entreprise dans le cloud. »