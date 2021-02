L’écurie de Formule 1 Williams Racing signe un nouveau partenariat de cyberprotection élargi avec Acronis

février 2021 par Marc Jacob

Acronis et Williams Racing renouvellent leur partenariat technologique, avec l’ouverture à de nouvelles coopérations et la poursuite du déploiement des technologies de cyberprotection Acronis sur l’infrastructure IT de Williams Racing.

Dans le cadre de ce partenariat de cyberprotection, Williams Racing poursuit l’utilisation d’Acronis Cyber Protect pour son infrastructure IT. Cette solution innovante, plébiscitée par les équipes sportives du monde entier, propose une interface unique pour des sauvegardes fiables et rapides, des fonctions anti-malware et antivirus optimisées par l’IA et une gestion complète des terminaux. Cette approche unique de la cyberprotection simplifie comme jamais le travail des équipes qui surveillent les charges de travail, les données, les applications et les systèmes de tout un réseau.

« Acronis Cyber Protection englobe tous les aspects de la protection des charges de travail, simplifie la gestion des données et bloque les cyberattaques. Dans un environnement qui évolue constamment, nous mesurons l’importance de pouvoir compter sur un partenaire technologique leader de son marché et parfaitement aguerri aux enjeux actuels », déclare Graeme Hackland, DSI de Williams Racing.

L’an dernier, plus de 15 nouvelles équipes se sont associées à Acronis, portant à 50 le nombre total des partenaires Acronis #CyberFit dans le monde du sport, dont San Diego Padres, Washington Football Team, l’Atlético de Madrid, TOYOTA GAZOO Racing, Roborace, Airspeeder, etc.

« La technologie Acronis couvre les cinq vecteurs SAPAS de la cyberprotection, fiabilité, accessibilité, confidentialité, authenticité et sécurité de toutes les données, applications et systèmes des organisations modernes, dont celles du sport. Grâce à sa méthodologie de conception, elle apporte le plus haut degré de protection des données, garanties infalsifiables et aisément accessibles pour la conduite des opérations quotidiennes. Mesurant l’importance critique des données en Formule 1, nous sommes fiers de participer à l’aventure de Williams Racing », déclare Jan-Jaap Jager, Chief Operating Officer d’Acronis.

Programme Acronis #TeamUp pour les fournisseurs de services managés

Acronis annonce également l’ouverture de son programme #CyberFit Sports aux fournisseurs de services managés (MSP) qui souhaiteront déployer les solutions Acronis Cyber Protection auprès de clients du monde du sport pour le compte d’Acronis, avec à la clé de nombreux privilèges et la promotion de leur marque.