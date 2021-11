L’école Guardia de Cybersécurité ouvre en octobre à Paris et Lyon

novembre 2021 par Marc Jacob

Co-créée par des professionnels du secteur de la cybersécurité et de l’éducation, Guardia est une école conçue pour former les futurs talents de la cybersécurité. Deux écoles ouvriront leurs portes en octobre 2022, en plein cœur de Lyon et Paris.

La cybersécurité : un enjeu majeur de recrutement pour les entreprises Le marché mondial de la cybersécurité représente un CA de 150 Mds€ en 2020 (il doublera d’ici 2025). En France, il est évalué à 13 Mds€ et a connu une croissance de 9% en 2019. C’est le 1er risque identifié par les entreprises en 2021. Au cours des six derniers mois, les entreprises françaises ont été attaquées en moyenne 632 fois par semaine, dans un contexte de croissance exponentielle des cyberattaques dans le monde.

Le Gouvernement français a également lancé un grand plan d’investissement d’1Md€ pour développer la cybersécurité et créer 38 000 postes en 3 ans. On estime aujourd’hui à 500 000 le nombre de postes à pourvoir en Europe.

Face à la pénurie de talents, Guardia, la première école d’informatique dédiée à la cybersécurité est lancée. L’école se donne pour mission de former les jeunes talents européens et de démocratiser les métiers de la cybersécurité auprès des lycéens et étudiants, afin de répondre à la forte demande des entreprises en profils qualifiés.

Une école co-créée avec les experts du secteur, au plus proche des besoins du marché

Accessible post-bac (spécialités scientifiques) ou après un bac+2/bac+3, Guardia délivre un Bachelor développeur informatique option cybersécurité (Bac+3) ainsi qu’un Master of Science (Bac+5) en alternance expert en cybersécurité.

La pédagogie de Guardia est construite autour de 3 piliers :

• Transmettre un savoir-faire qui permettra de former des techniciens opérationnels et agiles, capables de maîtriser les évolutions technologiques.

• Un programme pédagogique fondé sur des projets concrets qui favorise l’acquisition de compétences (Chasse aux bugs - Concours de test d’intrusion - Compétition de cyberattaques...)

• Préparer les étudiants au monde de l’entreprise via 2 stages et 3 années en alternance tout au long du cursus.

Les écoles Guardia sont implantées au sein des Gaming Campus de Lyon et Paris et profitent d’une infrastructure et d’équipements ultra-modernes dans une enceinte de 4000m2.

Une équipe dirigeante expérimentée, un parrain inspirant, et des partenariats forts

Guardia est co-fondée par un trio d’experts : Valérie Dmitrovic, ex directrice nationale de la pédagogie et du développement de 7 campus du Groupe IONIS et co-fondatrice de Gaming Campus. Thierry Debarnot, co-fondateur de digiSchool, et co-fondateur de Gaming Campus. Jean-Baptiste Racoupeau, expert de l’éducatif numérique, et co-fondateur de Gaming Campus.

Guardia est parrainée par Mathis Hammel, prodige de 25 ans de la cybersécurité. Plus jeune Deputy CTO cybersécurité d’ESN en France (Sogeti), Mathis est aussi l’auteur de plusieurs travaux de recherches et de vulgarisation sur la cybersécurité. Il incarnera Guardia auprès des jeunes.

Guardia s’inspire des besoins des entreprises du secteur en s’appuyant sur plus de 15 acteurs clés de la cybersécurité dès son lancement, tels que Mailinblack, Sogeti (Capgemini, OGO security, Rudder.io…). Ces entreprises s’engagent aux côtés de Guardia pour penser les programmes de formation et accompagner les jeunes vers l’emploi.

Ouverture des inscriptions dès aujourd’hui. Nombre de places limitées. Guardia ouvrira ses portes en octobre 2022. Dès aujourd’hui, les inscriptions sont ouvertes (sur dossier et entretien de motivation).

Pour la première promotion, le nombre de places est limité à 140 étudiants.

Informations et inscriptions : https://guardia.school