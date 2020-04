L’authentification multifacteur de Ping Identity est désormais disponible sur AWS Marketplace

avril 2020 par Marc Jacob

Ping Identity annonce la disponibilité immédiate de sa solution d’authentification multifacteur (MFA) PingID sur l’AWS Marketplace. Les entreprises peuvent désormais acquérir et déployer rapidement PingID pour travailler en toute sécurité depuis chez eux tout en ajoutant une couche de sécurité supplémentaire à leur infrastructure AWS.

La plate-forme Intelligent Identity™ de Ping Identity fournit aux entreprises une solution d’identité numérique pour accéder en toute sécurité aux services, aux applications et aux API depuis quasiment n’importe quel terminal ou en tout lieu. Grâce à la solution MFA PingID, les organisations peuvent offrir plus facilement à leurs utilisateurs une authentification forte pour accéder aux applications où qu’elles soient hébergées, dans le cloud, sur site ou dans des environnements informatiques hybrides.

Ping Identity est un Advanced Technology Partner au sein du réseau de partenaires AWS (APN) et bénéficie du statut Security Competency d’AWS. PingID vient compléter les services existants d’AWS qui permettent à ses clients de fournir une expérience sécurisée et transparente dans leurs environnements cloud et sur site.