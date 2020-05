L’association TaC met en place www.cybervictime.help

mai 2020 par Marc Jacob

Devant la recrudescence des attaques cybercriminelles à l’encontre des personnes pendant la pandémie – et le confinement - l’association TaC (Together against Cybercrime), qui lutte contre la cybercriminalité depuis 2010 en France et à l’international, a mis en place en urgence une plateforme d’aide gratuite et en temps réel à destination des victimes, afin de les aider dans les premières mesures pour résoudre au mieux leurs situations (piratage de compte, blocage de son téléphone, usurpation de données…) mais aussi d’établir les preuves en vue d’actions en justice.