L’association L’ÉPOC gère ses 1500 patients grâce à une solution SaaS labellisée “HDS”

janvier 2022 par Marc Jacob

L’Espace psychanalytique d’orientation et de consultations (L’ÉPOC) est une association créée en 2005 pour aider les personnes en souffrance psychologique ou sociale à obtenir un suivi thérapeutique sur le XIXe arrondissement de Paris. L’ÉPOC a fait confiance au logiciel DirIgami Usager de Dir IPS pour digitaliser la gestion et le suivi de ses patients, en totale conformité avec le RGPD. Explications.

Conformité RGPD et label HDS, moteurs du changement de logiciel En tant qu’association et espace d’accueil, L’ÉPOC a un fonctionnement assez unique. Depuis une dizaine d’années, les membres de L’ÉPOC s’appuyaient donc sur un logiciel développé spécialement pour assurer la gestion et le suivi de leurs activités. Mais celui-ci montrait certaines limites.

« L’outil était d’une simplicité extrême, confirme Sylvie Ullmann, fondatrice et directrice de L’ÉPOC. Mais l’agenda nous limitait. En effet, le logiciel ne nous permettait pas de voir les disponibilités des praticiens lorsque nous réalisions les plannings, ce qui posait problème. Nous avons donc entrepris la recherche d’une nouvelle solution pour améliorer notre agenda partagé en bénéficiant d’une vue plus globale, notamment des disponibilités de chacun. En parallèle, nous avons entamé une démarche de mise en conformité RGPD (Règlement général sur la protection des données). Aussi, notre DPO (Délégué à la protection des données) nous a fortement recommandé de choisir un prestataire technologique labellisé “Hébergeur de données de santé” (HDS) pour garantir le respect des exigences de la loi en matière de données de santé à caractère personnel. Un conseil que nous avons bien évidemment pris très au sérieux pour choisir notre futur logiciel de gestion. »

Le choix de DirIgami Usager pour son adaptabilité et sa complétude Les logiciels dédiés à la psychiatrie ou au médico-social présents sur le marché ne répondaient pas entièrement aux attentes spécifiques de l’ÉPOC : les praticiens dont il fallait gérer les disponibilités, le suivi des ateliers mis en place, etc. L’éditeur Dir IPS a proposé de personnaliser sa solution DirIgami Usager — disponible en SaaS et certifiée HDS — pour l’adapter aux besoins de l’association. « C’est ce qui a fait la différence ! », indique la directrice.

Une vision globale de l’activité pour les financeurs et l’analyse sociale Aujourd’hui, ce sont une quarantaine de salariés et bénévoles de L’ÉPOC qui sont amenés à utiliser la solution DirIgami Usager, notamment le secrétariat pour la prise de rendez-vous et la création des dossiers patients.

« Grâce au logiciel de Dir IPS, L’ÉPOC bénéficie de statistiques fiables et précises. Le contrôle des données est primordial pour notre association ! », explique Sylvie Ullmann.

En effet, les statistiques exportées depuis DirIgami Usager permettent de rendre compte de l’activité aux financeurs de l’association. Et bien plus encore : « Nos statistiques, qui témoignent de la densité du recours au soutien psychologique, sont prisées au-delà de nos murs. Ainsi, nous partageons nos chiffres avec l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR), ce qui alimente leur baromètre sociétal annuel. »