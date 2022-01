L’appétit pour le NAAS augmente,alimentant les conservations dans 98% des entreprises françaises

janvier 2022 par Coleman Parkes pour Aruba

Défini dans l’enquête comme le fait pour une entreprise de confier à un tiers, sur la base d’un abonnement, plus de 50 % du déploiement, de l’exploitation et de la gestion du cycle de vie de son réseau, le NaaS est un concept dont 98 % des entreprises françaises discutent actuellement à un titre ou à un autre. En fait, il s’agit d’un sujet de discussion fréquent dans plus d’une entreprise sur deux (52 %) en France.

AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE

Interrogés sur les raisons de cet intérêt, l’efficacité financière est apparue comme l’un des principaux avantages attendus, plus de quatre cinquièmes (86 %) des répondants français s’attendant à ce que le NaaS contribue à réduire les coûts opérationnels, et 84 % pensant qu’il pourrait permettre de renforcer la sécurité. Mais la flexibilité (79 %), à la fois en termes de réseau et de temps de travail de l’équipe, est un autre facteur important.

85 % des entreprises françaises s’accordent à dire que la possibilité de faire évoluer leur réseau en fonction des besoins de l’entreprise est un élément clé de leur intérêt, et 100 % y voient un changement potentiel dans leur façon de gérer les activités. Dans le même temps, seule la moitié (50 %) des entreprises envisagent de recourir aux NaaS pour les aider à réduire leurs effectifs informatiques, estimant au contraire qu’ils leur permettront de libérer du temps pour l’innovation et les initiatives stratégiques (71 %).

LES OBSTACLES POUR LA RÉUSSITE

L’appétit pour le NaaS est évident. Malheureusement, le chemin vers la mise en œuvre semble moins clair, l’enquête ayant identifié un certain nombre d’obstacles majeurs.

À première vue, il semble que les processus internes soient en cause. Parmi les principales préoccupations identifiées par les responsables technologiques figurent la recherche du budget (80 %) et la conformité avec les achats internes (57 %). La dépendance à un seul partenaire arrive en troisième position (56 %).

Cependant, un examen plus approfondi des données révèle un obstacle beaucoup plus fondamental : un manque de compréhension générale du NaaS. Si 100 % des responsables technologiques ont déclaré connaître le terme NaaS, seuls les deux tiers affirment en comprendre pleinement la signification. Même parmi les entreprises qui discutent fréquemment du NaaS au niveau européen, seuls 34 % des responsables technologiques affirment les comprendre parfaitement.

Et ce manque d’éducation est également évident dans la perception de la viabilité du NaaS. Seuls 16 % des responsables technologiques français considèrent actuellement le NaaS comme une solution établie et viable. Les autres considèrent qu’il s’agit d’un concept à la recherche d’un marché (59 %) ou qu’il en est à ses débuts (25 %).

« Alors que nous sortons de la pandémie, le besoin d’agilité et de flexibilité dans la gestion du réseau est plus grand que jamais », déclare Morten Illum, vice-président EMEA d’Aruba, une société Hewlett Packard Enterprise. « Nous savons que le NaaS peut garantir la flexibilité essentielle dont les entreprises ont besoin pour la reprise et le futur. Il peut aussi résoudre une série de problèmes allant de la sécurité et de l’évolutivité aux contraintes budgétaires et d’équipe. Toutefois, pour que les entreprises puissent exploiter le potentiel du NaaS, nous devons nous attacher à combler le fossé entre la sensibilisation et la connaissance »

Rapport Méthodologie de recherche

Coleman Parkes a interrogé 5 400 décideurs de haut niveau dans la région EMEA, responsables de la stratégie informatique et du cloud pour leur organisation. La recherche a été menée via une méthodologie en ligne et le travail de terrain a été effectué entre mai et août 2021. L’échantillon comprenait des organisations de plus de 500 jusqu’à plus de 5 000 employés.