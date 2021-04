L’ancien Secrétaire américain à la Défense Ash Carter rejoint le conseil d’administration de Tanium

avril 2021 par Marc Jacob

Tanium annonce la nomination de Ash Carter au conseil d’administration de la société en tant que directeur indépendant. M. Carter est le directeur du Belfer Center for Science and International Affairs à la Harvard Kennedy School, et chercheur en Innovation au MIT. Il a occupé le poste de Secrétaire à la Défense des États-Unis de 2015 à 2017.

Cette nomination illustre l’engagement de Tanium à intégrer des acteurs expérimentés à son conseil d’administration afin d’aider au développement et à la croissance de l’entreprise. La société a également récemment nommé Mark Fields, ancien PDG de Ford Motor Company, David Rowland, président exécutif d’Accenture, et Matt Thompson, ancien vice-président exécutif des opérations mondiales chez Adobe, à son conseil d’administration.

M. Carter a occupé le poste de Secrétaire américain à la Défense de 2015 à 2017. Il a travaillé auparavant, directement et indirectement, sous 11 Secrétaires à la Défense dans des administrations aussi bien démocrates que républicaines. Il a également officié dans le secteur privé, occupant des postes d’enseignement et de direction à l’Université de Harvard, à l’Université de Stanford et au MIT. Plus récemment, il a été chercheur invité à la Hoover Institution de l’Université de Stanford et cadre supérieur de la Markle Foundation. Pendant plus de 35 ans, tant au sein du gouvernement que dans le secteur privé, M. Carter a mis à profit son expérience en matière de sécurité nationale, de technologie et d’innovation pour défendre les États-Unis et créer un monde meilleur. Il a reçu la Defense Distinguished Service Medal, la plus haute distinction civile du Département de la Défense, à cinq reprises.

Outre sa nomination au conseil d’administration de Tanium, M. Carter siège au conseil d’administration de Delta Air Lines, de GE et de The MIT Corporation. Il est également conseiller auprès de la MITRE Corporation et de Lincoln Laboratories sur des questions technologiques.