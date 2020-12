L’analyse intelligente : garantir la continuité sur la voie de la 5G

décembre 2020 par Daniel Crowe, AVP France et Southern Europe chez NETSCOUT

Selon le dernier rapport sur la mobilité d’Ericsson, 60 % de la population mondiale devrait accéder à la 5G avec près de 3,5 milliards d’abonnements d’ici 2026. En France, le coup d’envoi de la 5G a été donné le 18 novembre dernier, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a autorisé près de 16 000 sites d’implantation d’antennes, et les principaux opérateurs activent les déploiements et les nouvelles offres mobiles à travers le territoire. Très attendue et observée, cette innovation requiert un niveau de performance réseau optimal pour assurer une rapidité de connexion accrue. Un défi de taille alors que tous les projecteurs sont braqués sur ce déploiement mondial qui fait encore débat.

Pour Daniel Crowe, AVP France et Southern Europe chez NETSCOUT, l’un des facteurs de succès de ce projet repose sur la capacité des fournisseurs de services à disposer d’analyses pointues du contexte, à définir leurs stratégies et assurer la rentabilité de leurs investissements.

« De nombreux fournisseurs de services ont choisi dans un premier temps d’adopter une approche non autonome de la 5G, en tirant parti de leur noyau 4G existant plutôt que de le repenser complètement. Cette démarche est logique, car elle permet une transition en douceur d’un réseau à l’autre, sans importantes mises à niveau technologiques. Avec le déploiement rapide de la 5G, les fournisseurs de services aspirent à obtenir des informations plus précises sur le débit et la latence des réseaux en fonction de l’emplacement, ainsi que sur les modèles d’appareils mobiles favoris des consommateurs. Les dirigeants ont donc besoin d’une visibilité granulaire sur l’état de préparation de leur déploiement 5G, afin de garantir une expérience client optimale et tous ces éléments requièrent des capacités analytiques plus approfondies et plus étendues.

Tandis que les consommateurs commencent à s’équiper en appareils compatibles 5G, les fournisseurs de services subissent une certaine pression pour veiller à ce que leurs services 5G soient à la hauteur. En effet, si un individu s’offre un téléphone 5G haut de gamme et commence à regarder une vidéo en streaming et que l’expérience de visionnage est médiocre, le fournisseur risque de se retrouver avec un client mécontent, qui pourrait alors décider de changer d’opérateur, et ce n’est pas souhaitable. Dans ce cas de figure, la lenteur de la diffusion vidéo pourrait s’expliquer par le fait que le téléphone 5G du client ʺfuiteʺ et se connecte principalement au réseau 4G. Les fournisseurs doivent ainsi détecter quand cela se produit, en déterminer la cause : un problème au niveau d’une antenne relais ou encore un défaut de signal.

Dans cet environnement hybride d’une complexité grandissante, les fournisseurs de services doivent disposer de capacités d’analyse intelligente en mesure de fournir des informations essentielles sur le débit, la latence, la disponibilité des services et des appareils, l’adoption par les abonnés et d’autres éléments critiques. Ils doivent avoir une visibilité complète sur les réseaux virtualisés qui comptent des millions d’abonnés, tout en étant capable de concentrer cette analyse sur un seul utilisateur qui rencontre un problème.

L’analyse intelligente permettra aux fournisseurs de services de suivre chaque application que les abonnés utilisent. Le streaming vidéo peut d’ailleurs servir de mètre étalon pour déterminer si les niveaux de débit sont suffisants. Par exemple, si le débit n’atteint pas les 30 mégabits, un problème doit être résolu. Ainsi, elle offre un moyen de suivre et d’évaluer les différentes applications afin de veiller au respect des accords de niveau de service.

Par ailleurs, le taux d’adoption par les abonnés constitue une préoccupation majeure pour les fournisseurs de services. L’analyse intelligente peut générer ces informations, en permettant aux fournisseurs de voir exactement combien d’abonnés ont recours à la 5G et quelles applications ils utilisent. De même, il est important de déterminer avec précision quels appareils accèdent le plus fréquemment à la 5G. De ce fait, les fournisseurs pourront utiliser ces données pour cibler les opérations de marketing en faveur d’une utilisation accrue du service.

En définitive, l’analyse intelligente fournit des informations capitales sur les nouveaux services et aide à garantir que le niveau d’expérience des clients 5G répond aux attentes les plus exigeantes. De ce fait, l’ensemble des publics concernés pourra tirer le meilleur parti des déploiements en cours et à venir, que ce soit en termes de performance réseau ou de retour sur investissement. »