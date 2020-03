L’agence de développement allemande GIZ choisit BlackBerry AtHoc pour la gestion des situations d’urgence

mars 2020 par Marc Jacob

L’agence GIZ est mandatée par le gouvernement allemand, les institutions de l’Union européenne ou des Nations Unies, des acteurs du privé et des gouvernements de pays étrangers et ce dans divers domaines tels que le développement durable, la paix ou la sécurité. La GIZ est l’une des plus grandes agences de développement au monde, avec plus de 20 000 employés répartis dans plus de 120 pays. BlackBerry AtHoc sera présenté à tous les collaborateurs de la GIZ.

La solution BlackBerry AtHoc est approuvée par les organisations gouvernementales, militaires, commerciales et humanitaires du monde entier. Le système logiciel permet une communication et une collaboration sécurisées et efficaces dans le cadre de situation d’urgence ou de cas de force majeure comme cela a été le cas lors du déclenchement de l’épidémie de coronavirus (COVID-19). L’objectif est ici d’assurer la continuité des activités et d’améliorer/d’optimiser la sécurité des personnes.