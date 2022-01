L’aéroport d’Heathrow prend son envol avec Oracle Cloud

janvier 2022 par Marc Jacob

L’aéroport d’Heathrow a réalisé avec succès la plus grande transformation d’entreprise de ses 75 ans d’histoire en implémentant Oracle Fusion Cloud Applications.

Le programme de transformation, mis en œuvre par Capgemini et Oracle Consulting, est un élément essentiel de la stratégie d’Heathrow visant à moderniser ses opérations clés, à numériser une infrastructure vieillissante datant de 20 ans et à soutenir une croissance efficace en se rétablissant suite à la pandémie.

La pièce maîtresse du programme est la mise en œuvre d’Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP), d’Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) et d’Oracle Integration Cloud (OIC) pour moderniser et automatiser les fonctions de finance, de RH, de recettes, de service et de gestion des actifs. Oracle Billing Revenue Management (BRM) a également été choisi pour prendre en charge les transactions de facturation aéronautique à fort volume de Heathrow avec les compagnies aériennes.

Capgemini et Oracle Consulting ont combiné leurs ressources pour surmonter les difficultés liées à la pandémie de Covid et mener le programme à son rythme.