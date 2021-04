L’Université de Salisbury choisit la solution cloud de Tanium pour améliorer sa gestion des postes de travail tout en garantissant leur conformité

avril 2021 par Marc Jacob

Tanium annonce que l’Université de Salisbury a fait appel à sa solution Tanium as a Service (TaaS). L’objectif ? Améliorer son programme d’audit et de mise en conformité et renforcer l’efficacité de ses équipes informatiques. Lancée en 2020, TaaS est la première et la seule plateforme de gestion et de sécurisation des postes de travail et serveurs, sans infrastructure.

"Notre université dispose d’un environnement opérationnel complexe, et nous avions besoin d’une plateforme unifiée pour fournir à nos équipes de sécurité et d’exploitation une source unique d’informations”, déclare Steve Blankenship, Director, Information Technology de l’Université de Salisbury. "Il nous est rapidement apparu que Tanium as a Service était la seule solution permettant une approche holistique avec un niveau inégalé de vitesse, d’évolutivité et de visibilité. Nous avons également identifié tout le bénéfice dont nous pouvions tirer de la plateforme pour soutenir nos employés grâce à l’automatisation des tâches correctives."

En tant qu’organisme public, l’Université de Salisbury a des exigences élevées en matière d’audit, auxquelles TaaS a su répondre. La plateforme Tanium a également résolu les inefficacités causées par les silos départementaux, en fournissant une visibilité complète des postes de travail. Un point particulièrement important dans un contexte de cours à distance. Enfin, l’université de Salisbury a choisi Tanium pour automatiser une série de tâches manuelles de sécurité et d’exploitation, permettant alors aux équipes d’investir leur temps dans l’exécution de tâches à plus fortes valeurs ajoutées.

"En adoptant une démarche prospective, l’université de Salisbury a su identifier la valeur d’une approche unifiée de gestion et d’audit de conformité des postes de travail", conclut Gary Buonacorsi, Chief Technology Officer, State and Local Government chez Tanium. "En utilisant TaaS, qui offrira des gains d’efficacité, une plus grande visibilité et une meilleure capacité de gestion dès le premier jour, l’Université de Salisbury se crée un modèle solide que d’autres universités pourront suivre."