L’Université Leeds Beckett modernise son infrastructure avec Extreme Networks

février 2020 par Marc Jacob

Ce déploiement d’un investissement de près de £200 millions s’inscrit dans un projet global de développement du campus dans les cinq prochaines années. Dans ce cadre, 85 bâtiments de l’université ainsi que ses installations sportives seront équipés des technologies d’Extreme Networks. L’objectif de ce déploiement est d’encourager la transformation numérique de l’établissement, mais surtout de favoriser la réussite scolaire de ses 28 000 étudiants et la performance de ses 2 900 collaborateurs à travers une expérience utilisateurs totalement revisitée.

Pour aider à aider l’université à mener sa transformation numérique à destination des étudiants et de ses collaborateurs, Extreme a conçu une infrastructure de réseau sur mesure. Cette dernière est soutenue par Extreme Elements™, intégrant le logiciel Extreme Management Center™, la technologie Extreme Fabric Connect™, les points d’accès Wi-Fi 6 ExtremeWireless™ et les produits Extreme Switching™.

Sur le campus de Leeds Beckett, plus de 2 000 points d’accès Wi-Fi 6 ExtremeWireless seront également déployés au cours des 12 prochains mois. Ce réseau personnalisé permet un accès à distance depuis n’importe quel endroit du campus et offre des capacités de réseau étendu, ainsi qu’un gage de sécurité et de conformité.