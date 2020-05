L’UNESCO a choisi Synology pour sécuriser et gérer ses données

mai 2020 par Marc Jacob

L’UNESCO, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, a pour mission d’instaurer la paix grâce à une coopération internationale mettant en avant l’éducation, la science, la technologie et la culture. Les programmes de l’UNESCO participent à atteindre les objectifs de développement durable adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015. Sa mission est ainsi de réaffirmer les valeurs humanitaires de l’éducation, de la science et de la culture.

Le challenge

Avec 70 bureaux de terrain répartis en Europe, Afrique, Amérique du Sud, Asie et aux États-Unis, l’UNESCO avait besoin d’homogénéiser ses solutions informatiques entre son siège social à Paris (France) et ses bureaux de terrain internationaux. L’organisation recherchait donc une solution fiable, sécurisée, facile à déployer et capable de fonctionner de manière fluide au sein de son infrastructure existante.

Certains bureaux ne disposant que de connexions Internet à faible bande passante en raison d’une infrastructure réseau peu avancée, l’accès aux fichiers depuis le siège social prenait beaucoup de temps. Par conséquent, l’UNESCO espérait déployer un nouveau système capable de stocker des machines virtuelles au sein de chacun de ses bureaux à des fins de redondance locale. De plus, l’organisation devait également pouvoir sauvegarder certains de ses PC/serveurs au siège social.

Ces défis et exigences l’ont donc incitée à rechercher une alternative : une solution économique et fiable, capable de répondre à ses besoins en matière de virtualisation et de sauvegarde.

Les solutions Synology

En quête d’une solution adaptée à ses multiples besoins, l’UNESCO a choisi Synology pour concevoir un nouveau système.

Synology s’est démarqué grâce à ses serveurs RackStation, beaucoup plus économiques que ceux de ses concurrents. En outre, le système d’exploitation intégré de Synology, DiskStation Manager (DSM), fournit à l’UNESCO une solution fiable et sécurisée pour gérer ses données dans le monde entier.

Chacun des 70 bureaux de l’UNESCO utilise un système composé de deux serveurs Windows configurés en tant que clusters Hyper-V, d’un RS3617xs servant de stockage LUN pour six machines virtuelles et d’un NAS 4 baies (par exemple, DS412+, DS415+ ou DS418) effectuant des sauvegardes continues de ces LUN.

« Grâce aux solutions fiables et puissantes de Synology, l’UNESCO bénéficie d’une infrastructure unique capable de sauvegarder toutes les machines virtuelles de 70 pays à travers le monde via des iSCSI LUN. Active Backup for Business, solution complète et sans licence, nous permet de centraliser et de gérer toutes les tâches de sauvegarde à partir d’une seule console. La restauration rapide et fiable garantit également la continuité des opérations. » explique le Responsable Informatique de l’UNESCO

Afin d’obtenir d’excellentes performances, le siège de l’UNESCO a choisi Synology FS3017 pour créer un stockage iSCSI et une infrastructure hyperconvergée. De plus, l’UNESCO a opté pour un DS918+ pour sauvegarder 50 PC et serveurs.

Grâce à la solution de sauvegarde centralisée et sans licence Synology Active Backup for Business, l’organisation peut désormais mieux gérer toutes ses tâches de sauvegarde à partir d’une seule console.

A propos de l’Unesco

L’UNESCO est l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. L’UNESCO cherche à instaurer la paix par la coopération internationale en matière d’éducation, de science et de culture. Les programmes de l’UNESCO contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015.