L’Olympiastadion de Berlin déploie son Wi-Fi avec Extreme Networks

août 2021 par Marc Jacob

Extreme Networks, Inc. a été choisi comme fournisseur officiel de solutions Wi-Fi pour l’enceinte sportive de Berlin : l’Olympiastadion. En collaboration avec son partenaire historique, PKN Datenkommunikations GmbH (PKN), et en préparation de l’Euro 2024 de football, Extreme déploiera un réseau Wi-Fi 6 haute performance qui répondra aux exigences strictes de l’UEFA (Union des associations européennes de football) en matière de site et d’infrastructure réseau.

Inauguré le 1er août 1936, l’Olympiastadion fait partie du parc olympique de Berlin. Il est l’un des plus grands stades d’Allemagne (74 475 places) à accueillir des rencontres de football internationales et l’un des plus prestigieux et polyvalents sites au monde retenus pour l’organisation d’événements sportifs et de divertissement. Ce déploiement sera le premier et le plus grand de Wi-Fi 6 public au sein d’un stade européen. Il permettra au site de répondre aux besoins de connectivité les plus exigeants des spectateurs, du personnel et des médias qui assisteront aux matchs de football, aux concerts et aux rencontres sportives internationales. Il soutiendra également les opérations critiques et les systèmes IT internes de l’Olympiastadion Berlin GmbH.

« L’une des principales exigences des sites ultramodernes comme le nôtre est de disposer d’une connectivité réseau sans fil fiable, rapide et sécurisée pour offrir une expérience optimale à nos dizaines de milliers d’utilisateurs en simultané. Extreme a un palmarès exceptionnel en matière de solutions et de services qui délivrent des expériences de haute qualité via une connexion directe sur site. Ils ont pleinement répondu à nos fortes attentes. Grâce à notre nouveau réseau Wi-Fi 6 à haute densité, nous sommes en mesure d’introduire de nouvelles technologies avancées, tels que les systèmes de paiement sans contact et sans espèces. Nous sommes prêts à continuer à accueillir les plus grands noms du sport et du divertissement et à offrir à nos visiteurs une expérience incroyable », commente Timo Rohwedder, CEO - Olympiastadion Berlin GmbH.

Les principaux avantages du déploiement Wi-Fi 6 :

• Un Wi-Fi haute performance pour une expérience améliorée. Grâce à ExtremeSwitching™ et à plus de 1 000 points d’accès ExtremeWireless™ déployés dans le stade et ses environs, l’Olympiastadion Berlin est en mesure de garantir une connectivité Wi-Fi transparente et sécurisée, ainsi que des connexions plus robustes pour le partage sur les réseaux sociaux en temps réel, le streaming vidéo et l’utilisation des applications mobiles, notamment les applications de ventes et la billetterie mobile.

• Une connectivité sécurisée et évolutive. Extreme Fabric Connect™ est une solution puissante et flexible pour concevoir, construire, gérer et dépanner les réseaux. Elle offre un moyen simple et agile pour l’informatique de déployer de nouveaux services tels que la configuration automatique de nouveaux points d’accès et la segmentation possible du réseau pour sécuriser l’expérience des utilisateurs professionnels et des fans. Le logiciel d’accueil et d’analyse ExtremeGuest fournira aux spectateurs un accès continu aux services Wi-Fi invités, avec un processus de connexion simple, et aux réseaux sociaux intégrés.

• La gestion et maintenance simplifiées du réseau. Le logiciel de gestion on-premise d’Extreme permettra à l’Olympiastadion de Berlin de gérer son infrastructure via un point unique à travers les environnements virtualisés et Cloud. Ce qui offre à l’équipe informatique une visibilité globale du réseau et simplifie le processus de déploiement, d’extension et de gestion des services, et améliore ainsi le temps de fonctionnement.

• Les informations et analyses en temps réel. Le logiciel ExtremeAnalytics™ offrira une visibilité granulaire sur la façon dont les utilisateurs, les appareils et les applications interagissent avec le réseau Wi-Fi. L’accès à ces données visiteurs permettra à l’Olympiastadion de Berlin d’obtenir des informations précieuses sur l’utilisation des services et d’optimiser les capacités du réseau pour améliorer les expériences des spectateurs et du personnel.