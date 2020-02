L’Internet Society France alerte la CNIL au sujet du site tadata-france.fr

février 2020 par L’Internet Society France

L’Internet Society France rappelle que les données personnelles procèdent d’un droit fondamental, et considère à ce titre qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une telle transaction. Membre du collectif Educnum, présidé par la CNIL, l’Internet Society France ne peut que regretter l’approche simpliste et opaque du gain d’argent facile et rapide.

L’Internet Society France a constaté par ailleurs des non conformités (captures d’écran et courrier envoyé à la CNIL disponibles sur simple demande) :

en termes de consentement libre, spécifique, éclairé et univoque au sens du RGPD et de procédures d’inscription

en termes de données collectées vs. la finalité

en termes d’âge d’accès au service

en termes de politique de confidentialité quant au cœur de l’activité du service : la vente de données. La liste des données vendues n’est pas indiquée et leur durée de conservation est énigmatique.

Le site ciblant un public vulnérable au sens défini par le Règlement Général sur la Protection des Données, l’Internet Society France a tenu à alerter immédiatement la CNIL, selon un principe de précaution, avant la montée en puissance d’un tel service.