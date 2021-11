L’ISEP rejoint l’écosystème du Campus Cyber

novembre 2021 par Marc Jacob

Projet initié par le Président de la République, le Campus Cyber sera à l’horizon 2022 le lieu totem de la cybersécurité qui rassemblera les principaux acteurs nationaux et internationaux du domaine. Il permettra en particulier d’accueillir sur un même site des entreprises, des services de l’Etat, des organismes de formation, des acteurs de la recherche et des associations. A travers ses actions, le Campus Cyber a pour objectif de contribuer à l’émergence d’une société numérique de confiance et faire rayonner l’excellence française dans ce domaine.

En tant que futur Membre et Résident du Campus Cyber, l’Isep s’inscrit dans ce projet pour conforter le développement de sa recherche et son innovation technologique déjà reconnues, pour renforcer ses rapports avec le tissu économique.

La notoriété de l’Isep dans le domaine de la Cybersécurité est déjà établie par la qualité de ses formations initiale et continue, par les partenariats noués avec plusieurs grandes entreprises et dans le milieu de la défense nationale. Des programmes communs destinés à identifier les opportunités de création de valeur, rassembleront des industriels, des start-ups et des centres de recherche dans une zone « Innovation » qui sera un lieu ouvert dédié à la programmation d’événements innovants, propice aux échanges et à la découverte des évolutions de la société numérique.

L’innovation vise d’une part à valoriser les travaux de recherche menés au sein du laboratoire LISITE de l’Isep permettant des applications (logiciels, matériels) dont bénéficie le monde socio-économique. D’autre part, l’Isep accompagne et soutient les initiatives d’entrepreneuriat, des étudiants et jeunes chercheurs : en plus de la création des valeurs, l’innovation s’étend au domaine des usages.

La création d’entreprise est une grande force de l’ISEP : en 2020, 7% de nos diplômés ont choisi la voie entrepreneuriale. Ces entreprises ont pu créer plusieurs emplois en Ile de France et nouer des partenariats avec les acteurs socio-économiques de la région. Le partenariat avec le Campus Cyber ne pourra que renforcer cette dynamique.