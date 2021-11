L’European Tour choisit les solutions de Fortinet

novembre 2021 par Marc Jacob

Fortinet annonce un partenariat pluriannuel avec l’European Tour, le circuit de golf professionnel le plus important d’Europe. En tant que partenaire officiel des tournois et partenaire cybersécurité officiel, Fortinet apportera son expertise et ses solutions de sécurité innovantes pour accompagner les initiatives d’innovation digitale de l’organisation.

L’European Tour, rebaptisé DP World Tour à partir de la saison prochaine, accueille un environnement BYOD particulièrement dense et complexe, comptant jusqu’à 25 000 fans, journalistes, compétiteurs et autres acteurs assistant à chacun des 47 tournois organisés dans 27 pays. La Fortinet Security Fabric, qui offre un large éventail de solutions automatisées et intégrées, bénéficie d’une veille évoluée sur les menaces et de services de sécurité basés sur l’IA. L’European Tour peut ainsi améliorer ses capacités d’analyse, de reporting et de réponse aux incidents de sécurité lors des tournois, mais aussi déployer une approche de sécurité de type Zero Trust. L’European Tour utilise un environnement mondial de cloud hybride pour fournir ses services IT à ses espaces de bureau et lors des tournois. En s’associant avec Fortinet, chaque événement bénéficiera des solutions adaptatives de sécurité cloud de Fortinet pour garantir une sécurité avancée, une large visibilité et un contrôle sur les infrastructures cloud du tournoi, tout en accélérant l’opérationnel.

S’agissant de ce nouveau partenariat, Michael Cole, Chief Technology Officer de l’European Tour, déclare : "Ces dernières années, nous avons été les pionniers du concept de Tournament-As-A-Service, qui regroupe des systèmes de parcours de golf intelligents et connectés à une solution cloud de "ville intelligente" qui peut être déployée sur n’importe quel tournoi. Alors que nous continuons à donner vie à ce concept, l’approche orientée plateforme de Fortinet, concrétisée par la Security Fabric, améliorera la gestion, la surveillance et la flexibilité de nos opérations. Nous pourrons également offrir une expérience exceptionnelle et sécurisée aux fans, médias, partenaires et joueurs”.

Et Max Hamilton, Directeur Commercial de l’European Tour, de préciser : "Du fait de la transformation permanente et de l’expansion du parc technologique de l’European Tour, nous avons tenu à trouver un nouveau partenaire qui nous aide à protéger nos investissements et à rester à la pointe de la technologie dans le sport. La technologie jouant un rôle essentiel dans le golf moderne, l’innovation et l’expertise de Fortinet amélioreront notre capacité à offrir une expérience sécurisée. Il s’agit d’un véritable partenariat dans tous les sens du terme, qui démontre une fois de plus notre excellente dynamique commerciale."

À propos du groupe European Tour

Le groupe European Tour a pour ambition de faire progresser le golf selon ses trois principes clés : innovation, collaboration et mondialisation.

Innovation : le groupe est un moteur d’innovation pour le golf comme l’atteste ses réalisations : contenus premium, formats originaux de tournois, utilisation de technologies novatrices et engagement créatif auprès des fans. Le golf doit se moderniser pour répondre aux demandes futures de ses fans et attirer de nouveaux publics, tout en respectant la tradition de ce sport.

Collaboration : l’European Tour s’engage à accueillir tous les amoureux du golf. L’organisation est vivement intéressée par une collaboration plus étroite avec le golf féminin et le golf handisport, tout en assurant la promotion des bienfaits de la pratique du golf sur la santé.

Mondialisation : depuis sa création en 1972, l’European Tour a récompensé des vainqueurs de 37 pays différents, tandis que les diffusions en direct des tournois touchent chaque semaine plus de 490 millions de foyers sur plus de 150 pays, générant plus de 2 200 heures de diffusion mondiale par événement. L’organisation bénéficie du soutien de nombreuses marques internationales de premier plan, parmi lesquelles Rolex, BMW, Callaway, DP World, Emirates, Workday et Zoom en tant que partenaires officiels.

Le groupe European Tour gère également le développement du Challenge Tour et du Legends Tour (anciennement connu sous le nom de Staysure Tour) qui est le circuit de golf professionnel masculin pour les 50 ans et plus.

Le groupe est partenaire de la Ryder Cup Europe, l’organisme qui, avec le PGA USA, gère la plus grande compétition de golf par équipe, la Ryder Cup.