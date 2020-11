L’European Cyber Week passe en partie en mode virtuel

novembre 2020 par Marc Jacob

Pour capitaliser tout le travail déjà effectué, entretenir la dynamique incontestable de l’événement et faire le lien avec l’édition 2021, différents temps forts seront toutefois déclinés en édition digitale au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

À ce titre, signalons d’ores et déjà :

• L’investor day : les pitchs d’une vingtaine de startups françaises sélectionnées seront mis en ligne le lundi 23 novembre sur la chaîne Youtube de Destination Rennes Business Services, partenaire de l’évènement aux côtés de Sopra Steria. Les délibérations du jury auront lieu le mercredi 25 novembre et les 2 startups gagnantes annoncées le jour même sur le site de la European Cyber Week.

Les startups lauréates seront directement qualifiées pour participer au European Cybersecurity STARtup Award, le « prix des prix » organisé par l’ECSO (European Cyber Security Organisation) qui se tiendra les 30 novembre et 1er décembre.

• La 27e édition de la conférence cyber C&ESAR (thématique 2020 : leurrage numérique) et la 2e conférence IA & Défense CAID auront quant à elles lieu du lundi 14 au mercredi 16 décembre (avec accès possible en replay pendant plusieurs mois ensuite). Les inscriptions restent ouvertes pour ces deux événements, toujours éligibles également à la formation professionnelle, et les programmes (inchangés) sont détaillés sur le site de la European Cyber Week (les modalités pratiques y seront aussi rapidement précisées).

Les dates de la prochaine édition « physique » de la European Cyber Week sont d’ores et déjà fixées : elle se tiendra à Rennes du 16 au 18 novembre 2021.

Investor day :

Pour la deuxième année consécutive, les startups du secteur de la cybersécurité sont mises à l’honneur lors de la European Cyber Week. Trente startups françaises présenteront leur activité à un jury composé d’experts de la cybersécurité. Organisé en partenariat par Sopra Steria et Destination Rennes, cet évènement aura une véritable envergure européenne avec la qualification du lauréat à la European Cybersecurity STARtup Award, le « prix des prix » organisé par l’ECSO (European Cyber Security Organisation). Originaires de la France entière, les startups inscrites bénéficieront de 5 minutes pour présenter en vidéo, leurs solutions autour des technologies et des services clés de la filière : cyberdéfense, cyberprotection, cyberrésilience aux professionnels, et au jury représentant l’écosystème cybersécurité et startup européen et français.

Les vidéos seront mises en ligne sur le site de Destination Rennes Business Services à partir du lundi 23 novembre. Le jury délibèrera le mercredi 25 novembre. La startup lauréate sera annoncée le soir même.

Les membres du jury :

• ICA Chantal Caudron de COQUEREAUMONT (AID)

• Danilo D’ELIA (ECSO)

• Eve GANI (Sopra Steria)

• Rodrigue GERMANY (Pôle Systematic)

• François LAVASTE (ACE Management)

• Jean-Pierre LEBEE (DGA)

• Gwenaelle MARTINET (ANSSI)

• Rémi PRUNIER (Orange Venture)

• Colonel Patrick TESTUZ (Gendarmerie)