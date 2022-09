L’Etat augmente les budget pour la cybersécurité des hôpitaux : le commentaire de Tenable

août 2022 par Bernard Montel, directeur technique Europe de Tenable

"En ce qui concerne le budget supplémentaire pour la CyberSécurité du monde hospitalier, je trouve que c’est la résultante d’un long processus et d’une série de vagues d’attaques contre le monde hospitalier, en France et dans le monde. La paralysie d’un hôpital est très impactant humainement et psychologiquement pour la population en général. Les Cyber attaquants le savent depuis plusieurs années, en attaquent de plus en plus fort afin de monnayer encore plus leurs actions.

Le monde hospitalier déjà sous pression, par manque de moyens humains sur leur propre métier, doit en plus de sa mission de « soigner les patients », penser à « les protéger », ce qui signifie aujourd’hui entre autres protéger leurs données. Le fait que le gouvernement décide d’investir plus dans la Cyber Défense du monde hospitalier fait partie de sa mission d’état dans l’objectif in-fine de protéger et d’assurer le service vital de continuité des hôpitaux. C’est donc pour moi une très bonne choses.

Les hackeurs repoussent leurs limites, nous devons renforcer nos défenses, et découvrir entre autres les failles de sécurité permettant ces attaques avant qu’elles ne soient exploitées."