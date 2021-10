L’ESIEA inaugure son OPENLAB le 21 octobre 2021

octobre 2021 par Marc Jacob

L’ESIEA, école supérieure d’ingénieurs d’un numérique utile, se démarque une fois encore en investissant plus de 500 000 € dans un laboratoire de prototypage conçu et géré par une équipe mixte d’enseignants et d’étudiants.

200 m² sont mis à la disposition de ses étudiants et ses alumnis, sur le campus d’Ivry-sur-Seine. Ce sera le premier FabLab en France à imprimer des pièces en 3D en plastique recyclé sur place en provenance des poubelles de l’école.

Des machines exceptionnelles

Divisé en trois espaces, de l’usinage soustractif et additif, en passant par la découpe laser ou encore la conception, impression et recyclage, l’OpenLab offrira des machines exceptionnelles en particulier la chaîne complète de production de circuits imprimés (PCB) et cartes électroniques (imprimante UV, CNC 3 axes, pick & place, four de refusion) ou la CNC 5 axes de 2m40 par 1m20 de plan de travail.

Les futurs ingénieurs pourront développer leur savoir-faire sur un grand nombre de machines, notamment, 6 imprimantes 3D (FDM), 1 imprimante 3D résine (SLA), 1 scanner 3D motorisé, 1 imprimante UV, 1 imprimante Eco solvant d’une grande largeur de 1600mm, 1 chaîne de conception PCB et cartes électroniques (imprimante UV, CNC 3 axes, pick & place, four de refusion), une chaîne recyclage de plastique et création de fil d’imprimante 3D ( Shredder + extrudeur), 2 découpeuses laser grand format (900x600mm), 1 thermoformeuse, 1 tour à métaux, 1 fraiseuse à métaux…

Loïc Roussel, directeur général de l’ESIEA, se réjouit : « Je suis fier que l’ESIEA puisse offrir à ses élèves un accès gratuit à un atelier de prototypage hors normes, qui permet de créer n’importe quel prototype de produit ou objet connecté, pour un projet ou une création d’entreprise ».