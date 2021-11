L’ESEO, THALES et SII lancent la chaire cybersécurité

novembre 2021 par Marc Jacob

L’ESEO, THALES et SII s’associent pour créer une nouvelle chaire dédiée à la cyber sécurité. Mise en place dès la rentrée universitaire 2021/22, cette chaire dédiée d’abord aux étudiants a pour objectif de former les talents de demain aux enjeux et aux métiers de la sécurité, tant matérielle que logicielle. La Chaire a reçu le parrainage officiel de Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques.

La cybersécurité, un enjeu majeur pour la souveraineté numérique

Dans un monde de plus en plus interconnecté et dépendant des systèmes d’information, de nombreux serveurs de données et composants (capteurs, automates industriels, etc.) se trouvent désormais connectés à Internet. Dans ce « cyberespace » étendu, la cyber sécurité logicielle (informatique) et matérielle (électronique) constitue une problématique majeure et est aujourd’hui une priorité tant nationale qu’internationale.

Une formation d’ingénieur unique à la fois en cyber sécurité logicielle et matérielle

Pour répondre aux nouveaux enjeux et besoins des entreprises, l’ESEO s’est associée avec THALES, un des leaders mondiaux des hautes technologies, et le Groupe SII, entreprise majeure des services du numérique, pour développer une offre de formation adaptée aux enjeux actuels du marché, tout en faisant profiter ses étudiants de l’expérience et l’expertise unique de ses partenaires.

Placé sous la responsabilité de Thibault Ferrand, enseignant-chercheur à l’ESEO, ce nouveau cursus a pour vocation d’apporter à la formation une vision alignée à la fois avec la dimension métier du secteur du numérique et avec le besoin criant d’une approche pragmatique et souveraine des notions de sécurité tant logicielle que matérielle. Durant la formation académique, les experts de THALES et SII abordent les différents enjeux de la cybersécurité tels que la résilience des systèmes et la gouvernance des données mais aussi la protection des systèmes d’information et l’intégration des technologies émergentes dans une approche globale de la cybersécurité à tous les niveaux de la chaine de communication. Ce parcours unique a été labélisé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSII).

« Nous sommes ravis et fiers de collaborer avec l’ESEO afin de créer une chaire dédiée à la cyber sécurité. Ce partenariat illustre la volonté de former les experts de demain aux besoins des entreprises sur un marché en constante évolution. » déclare Pierre Jeanne, Vice-Président Solutions et Technologies de Cybersécurité de THALES.

« La cybersécurité est devenue une discipline à part entière tant sur la démarche intellectuelle que sur la maitrise des technologies. C’est avec un vif plaisir que nous nous engageons auprès de l’ESEO dans la création de cette chaire qui est en parfaite adéquation avec notre vision de l’évolution du numérique. » déclare Olivier JOURNEL, Directeur Régional Groupe SII.

« Le partenariat avec THALES et SII est une réelle opportunité pour nos élèves-ingénieurs de bénéficier d’une expertise connue et reconnue dans le domaine de la cyber sécurité, leur garantissant ainsi une parfaite adéquation des compétences et une insertion professionnelle garantie. » précise Frédéric Huglo, Directeur Général de l’ESEO Angers Paris-Vélizy Dijon.

En parallèle, la volonté des partenaires est d’élargir rapidement ces collaborations par le lancement de formations en cybersécurité accessibles par alternance, et le développement de nouveaux projets industriels et de recherche. THALES et SII proposeront également des opportunités de stages pour les élèves ingénieurs de l’ESEO ainsi que des offres d’emploi pour les jeunes diplômés.