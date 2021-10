L’Alliance FIDO lance le programme "FIDO Certified Professional"

octobre 2021 par Marc Jacob

L’Alliance FIDO dévoile un nouvel ajout à sa gamme de programmes de certification : le programme FIDO™ Certified Professional. Conçu pour reconnaître officiellement les connaissances des professionnels de la sécurité et de l’authentification en ligne, ce programme vise à accroître le nombre d’experts disponibles pour soutenir les entreprises qui mettent en œuvre des solutions d’authentification FIDO plus solides.

Le programme FIDO Certified Professional complète la gamme de programmes de certification FIDO de l’Alliance FIDO – comprenant notamment la certification fonctionnelle, de sécurité et de composants biométriques. Les programmes de certification sont un pilier bien établi de l’écosystème FIDO, favorisant la confiance et garantissant que les produits et services soient de haute qualité et interopèrent de manière transparente.

Ce nouveau programme évalue et valide les compétences et l’expertise d’une personne en ce matière de normes et d’architecture FIDO, ainsi que ses connaissances au sujet de l’identité et de l’authentification au sens large. Les professionnels certifiés FIDO auront accès à des techniques avancées pour analyser les exigences commerciales et aider les organisations à définir une architecture FIDO robuste et adaptée à leurs besoins.

Le programme est recommandé pour une variété de fonctions professionnelles, y compris les architectes technologiques, les ingénieurs des systèmes et des opérations, les professionnels de la sécurité et les professionnels de la gestion des identités et des accès.