L’Agence Monégasque de Sécurité Numérique renouvelle sa confiance à Gatewatcher

novembre 2021 par Marc Jacob

Après 4 années d’exploitation de la gamme de sondes de détection Trackwatch®, l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN) signe un nouveau partenariat avec Gatewatcher, pour l’évaluation de la plateforme de détection et réponse (NDR) AIONIQ.

« Il est important pour l’AMSN de suivre les évolutions technologiques qui peuvent permettre de mieux appréhender les attaques, sachant qu’elles sont de plus en plus sophistiquées et polymorphes. Gatewatcher propose dans sa feuille de route une évolution notable de sa plateforme de détection et de réponse au travers de la solution AIONIQ ; ce partenariat va permettre à l’AMSN d’évaluer cette solution dans son écosystème de détection et de traitement des attaques. » précise Frédéric Fautrier, Directeur de l’AMSN.

« Après avoir mis à disposition des équipes de l’AMSN notre plateforme de détection pour déceler en temps réel les tentatives d’intrusions, nous allons désormais plus loin dans notre partenariat avec l’AMSN. En effet, nous mettons à disposition de l’Agence notre nouveau produit de NDR capable de réaliser une analyse cartographique et comportementale de toutes les cybermenaces pour obtenir une visibilité inédite sur les attaques ciblées. » explique Jacques de La Rivière, CEO de Gatewatcher.

La plateforme de NDR, AIONIQ combine machine learning, analyse statique et dynamique sur un socle logiciel qui garantit la robustesse du produit. Un produit inédit en Europe, qui s’adresse à toutes les entreprises et institutions désireuses de protéger leur système d’information.

A propos de l’AMSN :

L’Agence Monégasque de Sécurité Numérique est l’autorité nationale spécialisée, placée sous l’autorité directe du Ministre d’État, en charge de la sécurité des systèmes d’information de la Principauté. Créée en décembre 2015, elle constitue un centre d’expertise, de réponse et de traitement en matière d’attaques numériques et a, en particulier, pour missions de prévenir, détecter et traiter les cyberattaques.