L’Agence Monégasque de Sécurité Numérique s’associe avec Thales pour renforcer la cybersécurité du Gouvernement Princier et des Opérateurs d’Importance Vitale

octobre 2021 par Marc Jacob

Alors que les risques cyber ne cessent de prendre de l’ampleur, la Principauté de Monaco s’est saisie du sujet dès 2016 au travers de la loi relative à la lutte contre la criminalité technologique. Aujourd’hui, l’AMSN collabore avec Thales sur la mise en œuvre et les interactions de technologies de pointe en cybersécurité, afin de renforcer la sécurité numérique du gouvernement et des différentes institutions, entreprises et Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) monégasques. Dans le cadre de ce partenariat, Thales fournit un ensemble ses solutions et services et étudiera leur interopérabilité : « Citadel Team » pour sécuriser les communications, et l’ensemble « Cybels Sensor » la sonde de confiance, « Cyber Threat Intelligence », service d’analyse de cyber menace qui s’intègrent dans « Cybels Analytics », plateforme Big Data de détection d’attaque innovante.

Dans un monde toujours plus connecté, la sécurité des réseaux et systèmes d’informations doit constamment s’adapter. Indispensables à notre bon fonctionnement, les institutions, entreprises et OIV sont les plus exposées aux enjeux cyber, qui représentent une des plus grosses menaces du XXIe siècle. En effet, toujours à la pointe de l’innovation, les hackers multiplient leurs ruses et attaques, rendant les solutions de protection de données, indispensables et nécessaires.

A Monaco, l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN) est l’autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d’information. Véritable centre d’expertise, de réponse et de traitement en matière de sécurité et d’attaques numériques, l’AMSN se doit de prévenir, détecter et traiter les cyberattaques ainsi que sensibiliser les services publics et les OIV aux exigences de la sécurité numérique. Pour toujours mieux se protéger, l’AMSN s’appuie sur les technologies cyber de Thales et travaille, main dans la main avec le Groupe, à l’intégration dans une plateforme commune de ces différents outils clé : Le service « Cyber Threat Intelligence » (CTI), la sonde de confiance « Cybels Sensor » et la technologie « Cybels Analytics », en s’appuyant sur une communication souveraine et sécurisée « Citadel Team »

Dans un monde où l’information et le savoir sont clés, Thales met à disposition de l’AMSN son service « Cyber Threat Intelligence » (CTI) qui permet de recevoir, analyser et enfin de pouvoir trier toutes les informations d’une cyberattaque. Pour ce faire, la CTI s’appuie sur une plateforme qui collecte en permanence via différentes sources (outils de veille cyber, sites web etc.) des informations sur les menaces tel que le mode opératoire de l’attaquant. Ainsi, la CTI permet d’établir une véritable cartographie des menaces des systèmes ciblés, afin d’adapter de façon la plus sécurisée qui soit, sa ligne de défense.

Thales fournit également à l’Agence Monégasque sa sonde de détection « Cybels Sensor », qui peut intégrer des règles de détection fournies par le service de CTI. En analysant en temps réel de grands volumes de données dans lesquels elle détecte les menaces potentielles, la sonde permet d’alerter au plus tôt les équipes en charge de la supervision de sécurité pour maximiser la protection des réseaux surveillés.

Avec l’avènement des algorithmes d’intelligence artificielle, Thales a mis en place la solution « Cybels Analytics » offrant la possibilité de rapidement identifier les cyber attaques les plus complexes grâce à la technologie TrUE AI de Thales. Afin de mieux identifier ces attaques et y répondre, la plateforme s’appuie sur des algorithmes d’intelligence artificielle signés Thales et est ainsi capable de détecter des situations anormales grâce à des données d’origine et de nature hétérogènes. In fine, « Cybels Analytics » offre une analyse plus précise des attaques non-ciblées et un gain de temps considérable.

Enfin, depuis 2020, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a profité à l’essor de la transformation numérique notamment avec le recours massif du télétravail, rendant plus que jamais la protection de données indispensable. Dans le but de garantir leur sécurité et la maitrise de leur stockage, Thales fournit alors son service de messagerie chiffrée « Citadel Team », une plateforme d’hébergement de confiance qui garantit la souveraineté des données. Fortement adaptable aux besoins de communication des entreprises, la plateforme Citadel Team, offre un niveau de sécurité sans égal pour les échanges professionnels et personnels, sans faire d’impasse ni sur l’importance de la protection des données, sensibles ou non, ni sur l’ergonomie.

Ces technologies haut de gamme assurent une protection et un niveau de sécurité très élevé, permettant de mieux anticiper, détecter et réagir aux possibles cyber attaques. En adaptant ses produits et services de cybersécurité à l’écosystème de la Principauté de Monaco et ses différents secteurs d’activité, Thales accompagne l’AMSN pour améliorer l’efficacité opérationnelle de ses produits et services.