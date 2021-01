L’ARS Centre-Val de Loire déploie la messagerie sécurisée avec Wraptor

janvier 2021 par Marc Jacob

L’Agence régionale de santé Val de Loire définit et met en œuvre la politique de santé dans la région. Elle agit sur le champ de la santé dans sa globalité : prévention et promotion de la santé, veille et sécurité sanitaires, organisation de l’offre de soins en ambulatoire et en établissements de santé, organisation de la prise en charge médico-sociale.

Elle se positionne ainsi comme un partenaire clé des acteurs de santé régionaux et veille à piloter des projets de grande ampleur, comme par exemple en matière d’échange d’informations de santé. C’est dans ce contexte que la notion de messagerie de santé sécurisée est devenue un projet stratégique, notamment dans le cadre du lancement d’un projet pilote initié en 2017.

À cette occasion, l’Agence a dû sélectionner une technologie MSSanté qui lui permettrait de mettre en œuvre ses projets. Après consultation des offres du marché, elle s’est alors tournée vers l’offre de Wraptor pour sa capacité à intégrer des points essentiels (interopérabilité, ouverture, messagerie sécurisée, lien simplifié avec le DMP, etc.). Depuis, plusieurs centaines de messageries ont été déployées avec succès auprès de différents établissements (laboratoires, hôpitaux, établissements médicosociaux, etc.).

De plus, avec la crise sanitaire de la Covid-19, les projets se sont multipliés entrainant l’ouverture de nouvelles messageries pour échanger des informations sensibles. Depuis un domaine central, l’ARS est donc en mesure de répondre aisément à ce besoin en s’appuyant sur la technologie de Wraptor. De nouvelles structures comme les services de santé au travail ou la médecine scolaire ont donc pu accéder à des messageries sécurisées. Des boites aux lettres provisoires pour certains prestataires ont aussi pu être ouvertes pour simplifier et sécuriser la gestion des échanges liés à la pandémie. Toute cette mise en œuvre s’effectue de manière centralisée et très simplement, ce qui contribue à fluidifier la bonne circulation des informations échangées numériquement.

Échanges sécurisés, souplesse de déploiement, réactivité des équipes de Wraptor et approche financière compétitive sont donc les éléments à l’origine du succès de la coopération entre l’ARS Centre-Val de Loire et Wraptor.

Dominique PIERRE, Chargé de mission SI de santé et référent HOP’EN « Wraptor a parfaitement su répondre à nos attentes et nous propose une solution qui permet de s’adapter en continu aux nouveaux défis des professionnels de santé. L’utilisation de leur solution pendant la crise sanitaire que nous traversons s’inscrit dans cette dynamique et permet aux professionnels de santé et structures associées de mener à bien leurs échanges d’informations sensibles de manière sécurisée et en toute situation (sur site ou en mobilité). L’interopérabilité de la solution de Wraptor est également un point clé qui nous permet de nous projeter sur de nouveaux projets qui permettront de concevoir des SI toujours plus connectés, performants et sécurisés afin de permettre aux professionnels de santé de remplir leurs différentes missions. »