L’APESSI : le Groupe EliteCyber annonce le lancement du premier Job Board dédié exclusivement aux emplois de la Cybersécurité !

mars 2020 par Marc Jacob

En tant que cabinet de recrutement sur le marché français et partenaire privilégié, EliteCyber vient de lancer sa plateforme 100% gratuite pour l’emploi de la cybersécurité dans les pays francophones.

Marché niche, le recrutement d’experts en cyber sécurité est aujourd’hui complexe et l’APESSI a pour vocation d’être la plateforme numéro 1 où employeurs et candidats se rencontrent.

En tant qu’employeur, vous avez le souhait de recruter des profils de qualité rapidement ? Il vous suffit dès à présent de créer votre page entreprise personnalisée et de poster un nombre illimité d’offres d’emploi dans les métiers de la cybersécurité pour toucher une audience ciblée.

Vous pourrez ainsi acquérir toujours plus de C.V. en recevant tous les jours de nouvelles candidatures et accéder à des profils experts et spécialisés grâce à une CVthèque en ligne. Vous pourrez également communiquer sur vos événements d’entreprise tout au long de l’année avec le suivi d’un gestionnaire de compte dédié.

Vous êtes candidat et à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle en CDI où en freelance ? Rien de plus simple : Créez votre profil, recherchez une opportunité et postulez en direct. Vous pourrez accéder à l’ensemble des entreprises qui recrutent en 2020 ainsi qu’à toutes les offres d’emploi par secteur d’activité en bénéficiant d’une large visibilité sur le réseau de partenaires d’Elite Cyber.

Alors n’attentez plus et rejoignez l’aventure directement sur le site : www.apessi.com, ou contactez Laurent HALIMI, Directeur et CEO du cabinet EliteCyber en charge de la plateforme : laurent.h@elitecyber-group.com