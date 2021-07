L’ANSSI renouvelle la qualification de Yousign

juillet 2021 par Emmanuelle Lamandé

Cette qualification garantit aux professionnels, aux utilisateurs et aux signataires la qualité et la solidité du prestataire choisi, la valeur probatoire des signatures réalisées, la sécurité de la solution utilisée et la protection de l’ensemble de leurs données.

Fondée en 2013 par Luc Pallavidino et Antoine Louiset, Yousign compte aujourd’hui plus de 6 000 clients et près d’1,5M de signataires mensuels, ainsi qu’une équipe de plus de 100 employés. Yousign continue de recruter et souhaite atteindre les 140 employé·e·s au total d’ici la fin de l’année.