L’16 au 18 octobre : Alliance FIDO présente le programme d’Authenticate 2023

août 2023 par Marc Jacob

Cette année, la conférence principale sera animée par Rachel Tobac, hackeuse White Hat et experte en ingénierie sociale, dont les exploits ont été présentés sur CNN, 60 Minutes et plus encore. D’autres conférences de haut niveau offrant des perspectives diverses et globales sur l’authentification moderne seront assurées par des intervenants de 1Password, Amazon, Google, Microsoft, Yubico et bien d’autres encore.

Authenticate 2023 se tiendra à l’Omni La Costa Resort et Spa du 16 au 18 octobre 2023 avec des options de participation virtuelle pour ceux qui ne peuvent pas être présents sur place. L’événement, qui en est à sa quatrième édition, vise à partager un savoir, des outils et les meilleures pratiques pour une authentification moderne pour les applications web, d’entreprise et gouvernementales. Les RSSI, les experts de la sécurité, les spécialistes en architecture d’entreprise ainsi que les chefs de produit et grands dirigeants sont invités à s’inscrire à l’adresse suivante : https://authenticatecon.com/event/authenticate-2023/.

En réponse à sa popularité croissante, la conférence propose désormais plus de 90 sessions avec 125 intervenants répartis sur trois pistes de contenu, ainsi que des ateliers interactifs d’une demi-journée pour les développeurs et les responsables de l’expérience utilisateur. Des intervenants d’Alibaba Group, Fox Corporation, GitHub, Intuit, Mercari, Pinterest, Salesforce, Starbucks, Shopify, Target et d’autres encore animeront un ensemble varié de sessions, d’études de cas détaillées, de tutoriels techniques et de panels d’experts. Les participants bénéficieront également d’un hall d’exposition dynamique et d’opportunités de networking, qu’ils soient présents en personne ou virtuellement.

Opportunités de sponsoring d’Authenticate 2023

Authenticate 2023 accepte également les demandes de sponsoring, offrant de larges opportunités de visibilité, de génération de leads et d’autres avantages pour les entreprises participantes sur place et à distance.