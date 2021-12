Kyriba met à disposition de ses clients l’application de gestion des risques de fraude de Sis ID

décembre 2021 par Marc Jacob

Les entreprises déjà clientes de la plateforme Kyriba auront désormais accès à l’application Sis ID sans développement supplémentaire, grâce à une intégration faite par open-API. Ils pourront bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités de l’application, leur permettant de sécuriser leurs paiements à chaque étape de leur processus Purchase-to-Pay grâce à la solution de contrôle des couples identifiants société/coordonnées bancaires développée par Sis ID. Dans le cadre de ce partenariat, la génération des fichiers de paiements contrôlés par l’add-on Sis Inside se fera directement depuis la plateforme Kyriba, ce qui permet de se conformer aux standards de paiement de chaque client.

Témoignage du Groupe Roquette

Roquette utilise Kyriba comme solution groupe de gestion de trésorerie et Sis ID tout au long de sa chaîne Purchase-to-Pay, de la création d’une fiche fournisseur au paiement. La société, spécialiste des ingrédients d’origine végétale et pionnière dans la recherche sur les nouvelles protéines végétales, cherchait une solution pour renforcer la sécurisation de ses paiements dans un univers international en prise à des tentatives de fraude toujours plus nombreuses et sophistiquées.

Roquette se sert des différentes fonctionnalités de contrôle développées dans le cadre du partenariat entre Kyriba et Sis ID. Elles permettent de valider le couple identifiant société / coordonnées bancaires et ainsi compléter le processus de sécurisation de Roquette.

Selon Céline Baudry, Head of Treasury Systems & Processes and Treasury Internal Control, Roquette, « Cette initiative nous permet d’accéder directement aux fonctionnalités de Sis ID dans la plateforme Kyriba sans développement spécifique. Ces contrôles s’inscrivent dans notre démarche globale de sécurisation des paiements, la renforce et participe à la lutte contre les risques liés à la fraude et la cybercriminalité ».

Il s’agit de la première signature depuis le lancement de la plateforme d’Open API de Kyriba en septembre 2021. La plateforme d’Open API a pour but d’accélérer l’innovation dans le domaine des applications de gestion financières et d’offrir aux clients de Kyriba des solutions technologiques composables et intégrées.

Selon Félix Grévy, VP Product, Open API and Connectivity, Kyriba, « Cette première signature, obtenue un mois après le lancement de la plateformes concrétise notre démarche d’open-innovation. Nous sommes confiants dans son avenir et nous invitons toutes les start-ups qui le souhaitent à se connecter à notre portail de développement pour évaluer leur complémentarité avec les offres de Kyriba ».

Fintech française créée en 2016, Sis ID accompagne les entreprises dans la lutte contre la fraude aux virements bancaires.

Pensée et créée par des trésoriers et des DAF du CAC 40, la plateforme collaborative My Sis ID propose aux entreprises de partager :

• les enjeux de la digitalisation de la fonction finance,

• leurs expériences et expertises en matière de fraude,

• leurs informations transactionnelles, dans un référentiel unique, sécurisé et centralisé, pour protéger leurs opérations bancaires.