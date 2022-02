Kyndryl lance en France « Global Network Peering Platform »

février 2022 par Marc Jacob

Le Cloud a été depuis quelques années un vecteur de transformation et de digitalisation importante. Cette tendance s’accélère de plus en plus dans tous les secteurs d’activité et une grande partie des applications des entreprises sont désormais hébergées sur des clouds hybrides. Dans tous ces projets, la transformation et la performance du Réseau sont des facteurs déterminants.

Toutes les organisations engagées dans cette démarche sont confrontées principalement à trois défis :

La mise en œuvre et la gestion d’une infrastructure des Réseaux de plus en plus complexe à tous les niveaux,

La capacité à répondre à différentes exigences de plus en plus pressantes : sécurité, performance, évolutivité, niveaux de services,…

Et un besoin critique de disposer de l’expertise technique nécessaire pour soutenir une transformation numérique réussie (c’est-à-dire la stratégie, la planification, l’exécution et la gestion continue).

GNPP a été créé pour aider les clients à relever le défi de leur migration vers le cloud en modernisant les infrastructures et en unifiant la gestion des services réseau que Kyndryl fournit à ses clients. La plateforme s’appuie également sur l’interconnexion de l’ensemble de ses 15 datacenters en France, et leur connexion avec tous les hyperscalers (partout dans le monde).

Avec l ‘ensemble des solutions innovantes développées autour de cette plateforme, Kyndryl est en mesure de :

Fournir des liens directs et sécurisés vers plusieurs fournisseurs de cloud partout dans le monde, sans se soucier de la gestion des opérateurs,

Activer les liens et gérer leur évolutivité dans des délais très réduits,

Déployer les environnements de ses clients de manière simplifiée et rapide (qu’ils soient « Cloud Natives » ou non), et de bénéficier des services de virtualisation du Réseau,

Donner à ses clients une vision claire et précise en temps réel sur les performances et l’usage qui est fait de leurs réseaux.

Cette approche doit permettre à Kyndryl de disposer des meilleures solutions, d’assurer l’excellence de son service à ses clients et de les accompagner dans leurs démarches.