Kyndryl et Nokia annoncent une alliance autour de l’Edge Computing et d’un réseau mondial sans-fil

février 2022 par Marc Jacob

Kyndryl et Nokia annoncent une alliance autour d’un réseau mondial et de l’edge computing visant à aider les entreprises à accélérer leurs transformation numérique grâce à un réseau sans fil privé LTE et 5G de qualité industrielle, fiable et sécurisé.

Le partenariat s’est construit sur le succès d’un projet de connectivité sans fil privée qui a donné lieu à une solution innovante combinant la plateforme d’application Nokia Digital Automation Cloud (DAC) avec les services de conseil, de conception, de mise en œuvre et de gestion de Kyndryl. La solution est conçue pour soutenir la transition vers l’Industrie 4.0, qui transforme la façon dont les entreprises fabriquent et distribuent leurs produits en interagissant avec l’IoT, le cloud computing, l’intelligence artificielle (IA) et d’autres avancées dans leurs environnements et opérations.

Cette collaboration a déjà donné lieu à des déploiements réels LTE et 5G et à plusieurs Proof of Concepts (PoC) pour Dow Inc. Il était notamment question de prendre en charge la sécurité et la collaboration des travailleurs de l’Industrie 4.0, le suivi d’actifs entre autres, en utilisant un modèle qu’elle prévoit d’étendre et de déployer sur ses sites dans le monde entier. Kyndryl et Nokia partagent une vision selon laquelle les réseaux sans fil privés sur LTE et 5G permettront d’atteindre de nouveaux niveaux de flexibilité opérationnelle et d’adaptabilité dans un large éventail de secteurs, l’industrie étant un segment de marché prioritaire.

En collaborant pour fournir des solutions sur les normes LTE et 5G, Kyndryl et Nokia répondent aux opportunités du marché et au solide écosystème industriel disponible aujourd’hui avec la LTE, tout en ouvrant la voie à d’importantes améliorations 5G dans les futures versions 3GPP, avec les solutions sans fil privées existantes Nokia DAC 5G.

Nokia DAC est une plateforme de services de numérisation dotée d’une connectivité sans fil privée et d’un edge computing très performants et de qualité industrielle, qui renforcent l’empreinte mondiale de l’entreprise, son expertise industrielle et ses solutions client de bout en bout – de l’idéation à la mise en œuvre, en passant par la gestion.

Kyndryl et Nokia prévoient également d’explorer et de développer de nouvelles solutions et de nouveaux services intégrés pour le Cloud Edge, les réseaux IP, les optiques, l’accès fixe, le 4G et 5G Core et les technologies logicielles Network Operations qui peuvent répondre à la demande croissante de réseaux sans fil critiques de niveau industriel.

Les industries à forte intensité d’actifs adoptent des systèmes intelligents et autonomes alimentés par les données et le machine learning pour améliorer l’agilité, la productivité et l’efficacité. La connectivité sans fil privée est notamment un élément clé pour ajouter de nouvelles sources de données et des couches d’analyse, pour la gestion des processus en temps réel et pour faciliter les cas d’utilisation de l’automatisation, de la robotique, de l’intelligence artificielle et de la réalité augmentée et virtuelle.