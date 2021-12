Kyndryl et NetApp s’associent pour fournir des infrastructures de données critiques au groupe BMW

décembre 2021 par Marc Jacob

Kyndry et NetApp ont annoncé un accord avec le groupe BMW. Cet accord s’appuie sur un solide partenariat stratégique et sur la grande expérience des deux sociétés dans le secteur automobile. Il associe les services d’infrastructure numérique de Kyndryl à la technologie logicielle de NetApp, axée sur le cloud et les données.

Kyndryl fera office d’intégrateur principal et mettra à profit son expertise et son envergure mondiale pour gérer l’infrastructure de stockage d’entreprise, essentielle au processus de production du constructeur automobile. NetApp fournit la base de l’infrastructure de données du cloud hybride pour tous les besoins du groupe BMW en matière de data center et en offrant la meilleure infrastructure de stockage réseau (NAS) et évolutive du secteur. L’accord couvre 17 pays sur cinq continents, avec l’Allemagne, les États-Unis et la Chine comme marchés clés.