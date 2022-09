Kyndryl et Elastic annoncent un partenariat élargi

septembre 2022 par Marc Jacob

Kyndryl et Elastic ( ont annoncé un partenariat mondial qui vise à offrir à leurs clients une observabilité totale, leur permettant de renforcer leur capacité de recherche, d’analyse et d’action sur les données machine (données informatiques et commerciales) stockées dans des environnements cloud hybride, multi-cloud et edge computing.

Dans le cadre de ce partenariat, Kyndryl et Elastic collaboreront à la création de solutions communes et de capacités de livraison conçues pour offrir une observabilité pointue et fluide à tous les niveaux des applications, des services et de l’infrastructure. L’objectif est de répondre aux difficultés liées à la gestion des données, de l’analyse et des opérations informatiques des clients. Les deux entreprises se concentreront sur l’offre d’opérations informatiques à grande échelle et de capacités AIOps pour leurs clients communs. Elles s’appuieront sur le cadre et les boîtes à outils de l’analyse de données de Kyndryl ainsi que sur les solutions de recherche, d’observabilité et de sécurité d’entreprise d’Elastic, permettant des migrations rationalisées, une gestion modernisée de l’infrastructure et des locataires, et le développement de l’IA pour une gestion informatique efficace et proactive.

Dans le cadre de ce partenariat, Kyndryl et Elastic prévoient de répondre conjointement aux besoins et exigences des clients par le biais d’offres et de solutions communes dans les domaines suivants :

• Modernisation des données informatiques – Aider les entreprises à gérer la croissance exponentielle du stockage et leur donner la possibilité de rechercher des données où qu’elles se trouvent.

• Services de gestion des données informatiques pour Elastic – Aider les utilisateurs d’Elastic à gagner en flexibilité en laissant Kyndryl gérer toute l’infrastructure de la pile et les charges de travail analytiques pour les opérations informatiques.

• Analyse informatique intelligente – Permettre de tirer parti de l’observabilité grâce à des capacités d’IA/d’apprentissage automatique qui permettent d’obtenir des informations unifiées en vue d’opérations informatiques proactives et efficaces avec des connaissances propres au domaine technologique.

• Services de migration des données pour Elastic – Offrir des moyens de rationaliser les migrations et de déployer des charges de travail Elastic autogérées vers les hyperscalers choisis par le client.

L’équipe mondiale d’experts en gestion de données de Kyndryl participera également au programme mondial de certification Elastic afin d’étendre son expertise en matière de conseil, de mise en œuvre et de gestion des solutions Elastic à des projets et environnements informatiques critiques.