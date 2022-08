Kyndryl annonce un nouveau service de récupération

août 2022 par Marc Jacob

Kyndryl annonce la mise en place d’un nouveau service destiné à aider les clients à se remettre d’une cyber-attaque telle qu’un ransomware. Avec son service de récupération, Kyndryl va bien au-delà de l’offre concurrente actuelle. Venant compléter naturellement les solutions d’intervention en cas d’incident, ce service s’appuie sur l’expertise et l’expérience Kyndryl en matière de sécurité et de résilience.

Grâce au service de récupération, les entreprises peuvent faire appel aux experts de Kyndryl, sur le terrain ou à distance, pour les aider à se remettre sur pied après un cyber-incident. Il s’agit donc d’un service à la demande permettant d’échanger avec des experts de la cyber-recovery pour aider les clients à se préparer au mieux à une telle situation et, le cas échéant, à reprendre rapidement leurs activités après un incident de cybersécurité.

Kyndryl conseille ses clients pour les aider à faire face à des menaces toujours plus importantes et leur offrir une véritable valeur ajoutée. L’entreprise s’appuie pour cela sur une expertise approfondie du domaine, sa capacité à répondre aux incidents cyber, et l’observation des bonnes pratiques du secteur.

Avec son service de récupération, Kyndryl fournit des connaissances d’expert, des ressources et une couverture mondiale pour effectuer des actions de récupération après qu’une attaque a causé une panne. Ce service est destiné à aider les clients à reprendre rapidement leurs activités. Il va au-delà des services classiques d’intervention en cas d’incident, qui fournissent des outils d’investigation, mais ne prennent généralement pas en charge les actions de récupération comme la définition des processus de reprise sur la base des analyses effectuées, le redéploiement des applications, la restauration des données ou le nettoyage des systèmes, qui sont des tâches essentielles. En ce sens, le service de récupération de Kyndryl vient compléter les services d’intervention existants en cas d’incident.