Kyndryl France rejoint le Campus Cyber qui est inauguré aujourd’hui

février 2022 par Marc Jacob

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la stratégie de Kyndryl de construire et gérer des plateformes multi-cloud hybrides sécurisées au service de ses clients. A travers sa practice Security & Resiliency présente sur ce campus, Kyndryl co-construira, avec ses clients et l’écosystème d’entreprises françaises et internationales, des solutions et des services enrichissant son portefeuille d’offre existant de Cyber Résilience et de management d’environnements multiplateformes.

Kyndryl qui conçoit et gère l’infrastructure de plus de 400 clients en France, dont 45% du CAC 40, fait de la sécurité au service de ses clients un engagement et un axe de développement majeur.

Kyndryl est un spécialiste des services d’infrastructures informatiques. L’entreprise conçoit, construit, gère et modernise les systèmes d’information complexes et critiques. Les 90 000 employés de Kyndryl sont au service de plus de 4 000 clients dans plus de 60 pays du monde entier, dont 75% des entreprises du Fortune 100.