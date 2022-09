Kyndryl Bridge, une plateforme pour orchestrer les parcs informatiques

septembre 2022 par Marc Jacob

Kyndryl Bridge s’appuie sur les principales forces technologiques de Kyndryl. La plateforme est le fruit de décennies d’expertise, de l’élaboration de modèles de données opérationnelles ayant démontrés leur efficacité et de développement de solutions spécifiques qui constituent la propriété intellectuelle de Kyndryl afin de générer des informations exploitables qui redéfinissent la façon dont les entreprises améliorent et accélèrent leurs analyses alimentées par l’intelligence artificielle (IA) et leurs objectifs métiers. Ce faisant, elle crée un « pont » entre les applications « métier » et la technologie qui les alimente. Kyndryl Bridge est conçu pour s’interfacer avec les outils déjà en place chez les clients, facilitant ainsi l’interopérabilité et en tirer la valeur maximale.

Au niveau de l’économie mondiale, les efforts de modernisation numérique figurent en tête des priorités des entreprises, avec 60 % des DSI qui les considèrent comme leur principal moteur de croissance en 2022. Cependant, la complexité opérationnelle et technologique, ainsi que la pénurie de compétences informatiques essentielles, ont ralenti les entreprises dans leur élan. Kyndryl innove pour accélérer la transition numérique de ses clients et fournir des solutions par l’intermédiaire de services liés à la plateforme. Kyndryl Bridge s’intègre et se connecte avec les outils élaborés de gestion des processus IT dont dépendent les entreprises à travers le monde. Ses capacités ont, en moyenne, réduit de 74 % le nombre d’incidents par serveur et par mois pour les entreprises.

Conçu avec le souci d’évolutivité, Kyndryl Bridge s’étoffe progressivement par le déploiement de solutions prêtes à l’emploi, à l’échelle industrielle, issues non seulement de Kyndryl mais aussi de son vaste écosystème de partenaires en constante expansion. Ses outils de gestion avancés, tirant parti de l’automatisation et de l’IA, fourniront aux responsables informatiques des renseignements en temps réel pour prévenir les temps d’arrêt et mieux prévoir les besoins et coûts ultérieurs.

Pour les clients, la plateforme maximise les avantages des dispositifs multi-cloud. Elle est conçue pour être un pivot stratégique, reliant la grande expertise de Kyndryl dans les technologies avec les entreprises les plus innovantes dans pratiquement tous les secteurs de l’économie mondiale.