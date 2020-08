Kudelski Security reconnue comme leader dans le domaine des fournisseurs de services de sécurité managés

août 2020 par Marc Jacob

Le rapport de Forrester a évalué et établi un classement des douze principaux fournisseurs de services de sécurité managés sur base de leurs offres, stratégie et présence dans le marché actuel. Selon les résultats du rapport, Kudelski Security fait partie du trio de tête des entreprises du secteur.

Forrester souligne dans son rapport : « Les sociétés en quête de services de sécurité managés haut de gamme et adaptés au contexte métier, ainsi que celles recherchant un MSSP capable de fournir également des services de sécurité managés intégrés aux systèmes de contrôle industriel (ICS) devraient se tourner vers Kudelski Security. » Le rapport indique également que les services destinés aux systèmes de contrôle industriels représentent un différenciateur essentiel et souligne que la société est « l’un des rares fournisseurs à pouvoir offrir des services de sécurité managés aux environnements ICS ». Il mentionne tout particulièrement le centre CFC (Cyber Fusion Center) de Kudelski Security qui est en mesure de formuler « des recommandations individualisées sur les mesures correctives spécifiques à appliquer ».

Kudelski Security a obtenu les meilleurs scores pour l’analyse et la corrélation des événements entre les réseaux/terminaux et les applications, pour la facilité d’utilisation globale de la solution ainsi que pour sa stratégie en matière de modèle d’exécution.

Outre le rapport The Forrester Wave™ : Midsize Managed Security Services Providers (MSSPs), Q3 2020, Kudelski Security figure aussi en bonne place dans les études consacrées au secteur de la sécurité managée de Forrester, à savoir les rapports Now Tech : Global and Emerging Managed Security Service Providers du 2e trimestre 2020 et Now Tech : European Cybersecurity Incident Response Services du 1er trimestre 2020. Ces études aident les responsables de la sécurité à mieux comprendre la valeur qu’ils doivent attendre des fournisseurs de services et à sélectionner ces fournisseurs en fonction de leur taille et des fonctionnalités offertes. Cette reconnaissance vient s’ajouter à une liste de plus en plus longue de distinctions décernées par le secteur qui montrent clairement le changement apporté par Kudelski Security au marché MSSP.