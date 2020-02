Kudelski Security nommé partenaire européen de l’année 2019 par LogRhythm

février 2020 par Marc Jacob

Les services de sécurité managés de Kudelski Security ont été conçus à l’origine pour offrir une visibilité sur les données et assurer leur protection, où qu’elles soient. Cette distinction vient s’ajouter à une liste déjà nombreuse à l’échelle mondiale, parmi lesquelles figurent notamment celles d’IDC, de Gartner et de Forrester. Elles confirment l’efficacité de l’approche de Kudelski Security et de son service partner-first. En 2019, les services de sécurité managés de Kudelski Security lui ont également valu d’être classé parmi les acteurs incontournables dans le rapport de Gartner Europe Context : Magic Quadrant for Managed Security Services, Worldwide.

LogRhythm, partenaire stratégique de Kudelski Security à l’échelon international, est l’une des technologies intégrées à l’infrastructure des Cyber Fusion Centers de l’entreprise, basés en Suisse et aux États-Unis.