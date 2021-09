Kudelski Security nomme Tony de Bos Vice President Services pour la région EMEA

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Kudelski Security, la division cybersécurité du Groupe Kudelski (SIX:KUD.S), annonce l’arrivée de Tony de Bos au poste de Vice-President Services pour la région EMEA. Tony de Bos bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans les domaines du conseil en cybersécurité, de la protection des données et de la vie privée, ainsi que de la transformation numérique. Il s’appuie également sur une expérience de direction stratégique et commerciale acquise en créant et en dirigeant avec succès des entreprises de technologie et de services dans la région EMEA et dans le monde.

Tony De Bos sera chargé de développer le portefeuille de services existant de Kudelski Security et de gérer la stratégie de services de conseil de l’entreprise en Europe. Il jouera également un rôle clé dans la relation client dans la région. Il s’appuiera sur son expérience en matière de conseil en gestion, de cybersécurité et de confidentialité des données pour ajouter de nouveaux services et accroître la valeur offerte aux nombreux clients clés de la région EMEA.

Kudelski Security a connu une forte croissance en Europe grâce à l’adoption rapide de ses services gérés de détection et de réponses parmi les leaders du marché. Les autres domaines de croissance comprennent des services spécialisés d’évaluation de la cybersécurité soutenant des domaines de niche tels que les applications blockchain ou la sécurité des produits et des dispositifs IoT. Avec l’arrivé de Tony De Bos, l’entreprise pourra développer son portefeuille de services de conseil plus stratégiques - notamment en termes de cybersécurité, de confidentialité des données et transformation numérique sécurisée.

Avant de rejoindre Kudelski Security, Tony de Bos a occupé les fonctions de Global & EMEIA Data Protection and Privacy Leader, ainsi que de EMEIA Financial Services ServiceNow Alliance Leader chez EY. Auparavant, il a créé et dirigé deux entreprises de sécurité informatique et de technologie et a occupé plusieurs postes chez Deloitte et KPMG. Il est titulaire des certifications CIPM, CIPP/E, CISSP et CEH. En outre, Tony est un auditeur informatique certifié et un comptable agréé.